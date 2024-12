Aluna de 16 anos é assassinada a tiros após sair de escola no bairro Messejana, em Fortaleza

Uma adolescente, de 16 anos, foi assassinada a tiros de arma de fogo, após sair da escola estadual onde estudava no bairro Messejana, em Fortaleza. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), nas proximidades da instituição de ensino.

Imagens que circulam no WhatsApp dão conta de que o crime foi cometido por um homem que passava de bicicleta. O vídeo mostra que a estudante caminhava quando foi surpreendida por disparos. A jovem estava com uma mochila, mas sem o fardamento da escola.

Em contato com a reportagem, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirmou que está acompanhando os desdobramentos acerca da morte da estudante do 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual de tempo integral.

A Pasta anunciou, ainda, que as aulas na unidade estarão suspensas nesta quinta-feira (12), como medida de acolhimento. “Além disso, a comunidade escolar contará com suporte psicológico no retorno às atividades, reafirmando o compromisso da Seduc em oferecer cuidado e apoio a todos os envolvidos.”

Até a última atualização da matéria, não há informações sobre uma possível prisão do suspeito. Em nota preliminar, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou apenas que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil (PCCE) e da Polícia Militar (PMCE) estão em diligências, além da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).