Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação 18 de Outubro de 2025
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana

Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação 24 de Setembro de 2025
foto mostra voluntário da Cruz da Vida durante ação social

Ceará

Mutirão ofertará atendimentos gratuitos em seis especialidades médicas em Fortaleza

Entre os serviços de assistência à saúde da comunidade estão consultas em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia

Redação 05 de Setembro de 2025
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua

Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação 27 de Agosto de 2025
Viaturas da PM estacionadas

Segurança

'Era um verdadeiro consórcio com traficantes', diz MP sobre PMs investigados por ligação com tráfico

Foram presos 14 policiais militares nesta terça-feira (29) suspeitos de facilitar o tráfico de drogas na Grande Messejana

Messias Borges e Luana Severo 29 de Julho de 2025
Policiais civis realizando uma abordagem ao lado de um veículo em uma rua, vestindo coletes com a inscrição 'Polícia Civil' em destaque

Segurança

Cantor de funk é preso em Fortaleza suspeito de produzir músicas com apologia à facção criminosa

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o 'MC' também responde por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Redação 24 de Julho de 2025
Agência do INSS

Segurança

Incêndio atinge agência do INSS no bairro Messejana, em Fortaleza; veja vídeo

Não houve registro de vítimas. As chamas foram controladas e foi feito o rescaldo da área

Bergson Araujo Costa 11 de Julho de 2025
Teto de igreja arrancado em Fortaleza

Ceará

Teto de igreja é arrancado durante chuva com ventania no bairro Messejana, em Fortaleza

Caso aconteceu durante a chuva deste sábado, na rua Copérnico

Redação 22 de Junho de 2025
Acidente em Messejana envolvendo caminhão e ônibus no dia 7 de março de 2024. Duas pessoas morrem em acidente envolvendo ônibus e caminhão de iluminação pública em Fortaleza. O motorista do caminhão guincho foi denunciado por homicídio e omissão de socorro pelo MP-CE.

Ceará

MP denuncia motorista de caminhão guincho envolvido em acidente com ônibus que deixou dois mortos

Caso foi em Fortaleza, em 2024. Homem foi denunciado por homicídio culposo no trânsito e omissão

Redação 21 de Maio de 2025
Alagamento e até queda de forro foram danos registrados por conta da chuva

Ceará

Frotinha de Messejana sofre alagamentos e pedaço de forro cai com chuva em Fortaleza

Instalações elétricas e corredores de unidade hospitalar foram atingidas por água

João Lima Neto 28 de Fevereiro de 2025
1 2 3