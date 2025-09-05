Mutirão ofertará atendimentos gratuitos em seis especialidades médicas em Fortaleza

A Cruz da Vida irá promover uma ação de atendimento médico gratuito no Seminário Seráfico, localizado na Avenida Frei Cirilo, no bairro Messejana, das 9h às 12h, na próxima terça-feira (9). Entre os serviços oferecidos estão consultas em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia.

A iniciativa é destinada a comunidades em situação de vulnerabilidade com o objetivo de ampliar o acesso da população à saúde. Profissionais voluntários de diversas áreas atuarão na ação.

Como ser atendido?

Para ser atendido em alguma consulta, é necessário apresentar documento de identidade (RG e CPF). Caso possível, é recomendável também levar exames médicos anteriores, que podem auxiliar no diagnóstico durante as consultas.

Segundo Rui Figueiredo, organizador das ações de atendimentos médicos gratuitos no Cruz da Vida, todos os meses são atendidas cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade no projeto. A ação conta com aproximadamente 40 profissionais de saúde.

Serviço

Data: terça-feira, 9 de setembro;

Horário: de 9h às 12h;

Local: Seminário Seráfico (Av. Frei Cirilo, 4454 – Messejana);

Especialidades: Clínica geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia.

Necessário apresentar documento de identidade (RG e CPF)