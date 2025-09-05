Diário do Nordeste
Ceará recebe novas ambulâncias com máquinas para imprimir dentes 3D; veja onde e como acessar

Veículos devem atender população de áreas mais distantes, onde a presença de dentistas é mais difícil

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 12:03)
Ceará
Fila de vans verdes do programa “Brasil Sorridente” está estacionada, preparadas para oferecer atendimento odontológico móvel.
Legenda: Unidades móveis são utilizadas por equipes com cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares
Foto: João Risi/Ministério da Saúde

O Ceará recebe, nesta sexta-feira (5), mais 23 “ambulâncias” destinadas ao atendimento em saúde bucal da população de periferias ou do interior do Estado. As unidades odontológicas móveis, ou “odontomóveis”, são equipadas até com impressoras 3D, caso o paciente precise receber próteses de dentes artificiais.

Os novos veículos fazem parte do programa Brasil Sorridente, uma iniciativa do Governo Federal vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os detalhes foram compartilhados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista ao programa Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM 92.5.

No caso do Ceará, foram investidos R$ 8,73 milhões nos 23 veículos, utilizados por equipes com cirurgião-dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. Nas estimativas da Pasta, 80,5 mil pessoas devem ser beneficiadas por ano no Estado.

Veja também

teaser image
Ceará

Castanhão, Orós e Cinturão: veja como funciona a liberação da água de 25 fontes estratégicas no CE

teaser image
Ceará

Menina se emociona em vídeo ao perceber diferenças entre sua infância e a do pai

Atualmente, segundo Padilha, o Governo está realizando uma grande expansão dessa frota do Brasil Sorridente. Cerca de 100 unidades móveis em todo o Brasil eram utilizadas, mas estão sendo entregues mais 400 unidades e há previsão de mais 400 previstas até 2026.

“Isso elevará o total de 100 para 900 unidades móveis espalhadas pelo país”, ressalta o gestor. “Queremos levar o dentista para mais perto da população, em escolas, igrejas e na zona rural”.

“Muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de ir até a UBS ou uma dificuldade do transporte na área rural, que é mais difícil ainda. Às vezes é tão difícil que a pessoa até desiste de cuidar do seu dente”, ilustra.

Segundo Padilha, o Brasil Sorridente já é considerado o maior programa da área no mundo.

Uso de impressoras 3D

Os odontomóveis serão equipados com impressoras 3D, tecnologia que permite a confecção de próteses dentárias com impressora 3D. Padilha explica o passo a passo:

  • O dentista utiliza uma espécie de caneta para “escanear” a boca do paciente
  • São mapeadas as necessidades de modificação
  • A prótese fica pronta em cerca de 15 minutos.

Para o ministro, esse recurso elimina a necessidade de novos retornos, moldes desconfortáveis e longas esperas (de 15 a 20 dias), que muitas vezes levavam os pacientes a desistir do tratamento.

“É muito mais rápido e, com isso, cremos que vamos atender muito mais pessoas”, ressalta.

Além das impressoras, as Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) são equipadas com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador, entre outros equipamentos.

Ministro Alexandre Padilha, homem de cabelos grisalhos e de óculos, fala em frente a um microfone verde da rádio 92.5 Verdinha, durante entrevista em estúdio.
Legenda: Ministro da Saúde, Alexandre Padilha detalhou investimentos na saúde do Ceará
Foto: Fabiane de Paula

Municípios selecionados

De acordo com a União, os municípios contemplados foram selecionados com base em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional. No Ceará, foram selecionados:

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Barroquinha
  4. Boa Viagem
  5. Canindé
  6. Caridade
  7. Chorozinho
  8. Crateús
  9. Ibaretama
  10. Independência
  11. Itarema
  12. Itatira
  13. Morada Nova
  14. Ocara
  15. Palmácia
  16. Parambu
  17. Poranga
  18. Quixeramobim
  19. Salitre
  20. Santa Quitéria
  21. Tauá
  22. Tejuçuoca
  23. Tururu

Como acessar os serviços?

O acesso aos serviços das UOMs é organizado pela rede de Atenção Primária, ou seja, via postos de saúde.

O ponto de partida é a Unidade Básica de Saúde (UBS) onde os pacientes são acompanhados. Os agentes comunitários de saúde (ACS) identificam as pessoas nas comunidades que necessitam de tratamento odontológico.

A unidade móvel agenda um dia ou uma semana para atender em um local específico, como um bairro, um distrito, uma escola ou um templo religioso.

Em seguida, os pacientes que já são cadastrados na UBS são informados e chamados para receberem o atendimento na unidade móvel quando ela estiver em sua região.

Se necessário, as pessoas atendidas podem ser encaminhadas para continuar o cuidado em serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e os Serviços de Especialidades em Saúde Bucal (Sesb), com foco em municípios de até 20 mil habitantes.

Câncer, TEA e especialistas

Além do lançamento das UOMs, o ministro participa de uma intensa agenda no Ceará, nesta sexta.

Em Fortaleza, entrega 17 novas unidades do SAMU 192, que vão beneficiar 17 municípios: Caucaia, Forquilha, Graça, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Jaguaribara, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Novo Oriente, Reriutaba, Santana do Acaraú, Ubajara, Umirim e Horizonte.

Além disso, faz a habilitação e aplica recursos em dois centros especializados de reabilitação no cuidado das pessoas com deficiência, inclusive de crianças e jovens que sofrem com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“A gente precisa acolher e cuidar fortemente não só das crianças, mas dessas famílias que sofrem com a situação do transtorno, dando tratamento adequado e especializado para isso”, destaca.

Já na região do Cariri, anuncia a expansão de serviços para o tratamento do câncer pediátrico e das ações do Agora Tem Especialistas, voltado para a redução do tempo de espera para cirurgias e exames. Em Juazeiro do Norte, o Hospital Regional do Cariri passará a integrar o programa.

 

