Ministro Alexandre Padilha anuncia investimento de R$ 360 milhões na Saúde do Ceará

O ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou, nesta sexta-feira (4), que o Governo Federal investirá mais de R$ 360 milhões na saúde pública do Ceará. Os recursos são destinados à ampliação dos serviços ambulatoriais e cirúrgicos especializados em unidades cearenses.

Segundo o titular, o montante auxiliará o custeio do setor no Estado, abrangendo a manutenção e a operação dos serviços, como despesas com pessoal, equipamentos e aquisição de medicamentos e de insumos.

"O investimento será desde equipamentos de radioterapia, tomógrafos, ressonância nuclear magnética, para centro cirúrgicos, mas a maioria do recurso, mais de R$ 300 milhões, é de custeio na veia da Secretaria Estadual da Saúde e da Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, para fazer funcionar o que vamos abrir", explicou em coletiva, realizada nesta manhã no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Veja também Ceará Santa Casa de Fortaleza deve reabrir 100 leitos SUS fechados até setembro, anuncia ministro da Saúde

A iniciativa federal reabrirá e aumentará leitos, incluindo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), salas cirúrgicas e ampliará a quantidade de funcionários, de equipamentos e de insumos, entre outras medidas. O projeto visa beneficiar milhares de pacientes, ao possibilitar, por exemplo, a realização de 1,8 mil cirurgias mensalmente.

"O dia de hoje é certamente um daqueles grandes degraus de fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Ceará. Estamos efetivamente construindo uma rede com capacidade de atender o nosso povo", disse o governador Elmano de Freitas, antes de agradecer Padilha pelo investimento na saúde cearense.

Municípios beneficiados

Os investimentos do programa devem contemplar unidades públicas de saúde em municípios como Fortaleza, Acaraú, Itapipoca, Crateús e Sobral.

Na Capital, Padilha destacou que o Governo Federal continuará a parceria com Estado e Município no reforço dos serviços do Instituto Doutor José Frota (IJF), usando o apoio dos Frotinhas e dos Gonzaguinhas, além de investir na ampliação do quadro de funcionários e de equipamentos para centro cirúrgico.

Outras unidades contempladas devem ser a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e o Hospital e Maternidade Zilda Arns, conhecido como Hospital da Mulher.