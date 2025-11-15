Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência na Lagoa da Messejana

O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e outros sinais de violência, na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, na última sexta-feira (14). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde dessa sexta-feira (14), para uma ocorrência de homicídio, registrada no bairro Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza".

Segundo as informações policiais, um corpo do sexo feminino, ainda não identificado, foi encontrado com lesões feitas por disparos de arma de fogo." SSPDS Em nota

A reportagem apurou que a vítima também apresentava sinais de espancamento e tortura. A mulher ainda não foi identificada formalmente, até a manhã deste sábado (15).

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, segundo a SSPDS.

As investigações sobre o crime são conduzidas pela 3ª Delegacia do DHPP.

A Secretaria da Segurança ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

