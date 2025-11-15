Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência na Lagoa da Messejana
A vítima ainda não foi identificada formalmente.
O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e outros sinais de violência, na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, na última sexta-feira (14). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde dessa sexta-feira (14), para uma ocorrência de homicídio, registrada no bairro Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza".
Segundo as informações policiais, um corpo do sexo feminino, ainda não identificado, foi encontrado com lesões feitas por disparos de arma de fogo."
A reportagem apurou que a vítima também apresentava sinais de espancamento e tortura. A mulher ainda não foi identificada formalmente, até a manhã deste sábado (15).
Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, segundo a SSPDS.
As investigações sobre o crime são conduzidas pela 3ª Delegacia do DHPP.
A Secretaria da Segurança ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.
Confira os canais de denúncia:
- O número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS;
- O número (85)3101-0181, que também é WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- O canal "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/;
- E o telefone (85) 3257-4807, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).