Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência na Lagoa da Messejana

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A foto mostra a Lagoa da Messejana, em Fortaleza, com a estátua de Iracema.
Legenda: O corpo da mulher foi encontrado na Lagoa da Messejana, na tarde da última sexta-feira (14).
Foto: Kid Junior.

O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e outros sinais de violência, na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, na última sexta-feira (14). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde dessa sexta-feira (14), para uma ocorrência de homicídio, registrada no bairro Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza". 

Segundo as informações policiais, um corpo do sexo feminino, ainda não identificado, foi encontrado com lesões feitas por disparos de arma de fogo."
SSPDS
Em nota

A reportagem apurou que a vítima também apresentava sinais de espancamento e tortura. A mulher ainda não foi identificada formalmente, até a manhã deste sábado (15).

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, segundo a SSPDS.

As investigações sobre o crime são conduzidas pela 3ª Delegacia do DHPP. 

A Secretaria da Segurança ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Confira os canais de denúncia:

  • O número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS;
  • O número (85)3101-0181, que também é WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
  • O canal "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/;
  • E o telefone (85) 3257-4807, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
