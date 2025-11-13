'Nem da Gerusa', um dos criminosos mais procurados do Ceará, é preso na Bolívia

Um dos homens mais procurados do Ceará foi preso nesta quinta-feira (13), na Bolívia. Jangledson de Oliveira, conhecido como 'Nem da Gerusa', foi capturado em uma ação conjunta internacional, com participação da Polícia Civil do Ceará.

'Nem' já estava na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) há, pelo menos, cinco anos. Contra ele havia nove mandados de prisão em aberto. Atualmente, integrava a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

Dentre os crimes pelos quais Jangledson é acusado está o assassinato do próprio sogro, um bombeiro militar. Ele também é acusado de ordenar a execução de um casal, por meio do 'Tribunal do Crime'.

Há informações de que 'Nem' estava próximo ao município de Guajará-Mirim, em Rondônia, que faz fronteira com a Bolívia. Ele ainda teria tentado fugir dos agentes.

O Diário do Nordeste apurou que policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) foram até a Bolívia.

HISTÓRICO VIOLENTO

Jangledson de Oliveira tem uma extensa ficha criminal extensa, incluindo passagens por homicídio, roubo, latrocínio e integrar organização criminosa.

Legenda: Jangledson de Oliveira, conhecido como 'Nem da Gerusa'. Foto: Divulgação/PCCE

Em 2015 foi preso. No ano seguinte fugiu do Centro de Detenção Provisória de Potengi, no Rio Grande do Norte.

Não demorou até que 'Nem' voltasse a cometer crimes nas ruas. Em 2017, assassinou o ex-sogro, o subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Francisco Luciano Ferreira Gadelha.

O militar foi morto a tiros próximo a sua residência, no bairro Jereissati I, em Maracanaú, porque supostamente era contra o relacionamento da filha com o criminoso.

"De acordo com as investigações acerca do crime contra o militar, os levantamentos apontam para a participação de seis homens, que estavam divididos em dois veículos. Três homens foram até a residência do bombeiro, no bairro Conjunto Jereissati, com a intenção de raptar a filha e o neto da vítima e matá-lo em seguida. Os suspeitos chegaram ao imóvel e renderam duas pessoas e a filha do militar. Em sequência, a filha do militar foi levada como refém. O subtenente havia saído de casa há poucos minutos e, quando retornou, ele se deparou com outros três suspeitos, que iniciaram os disparos. A filha do militar foi liberada horas depois no município de Beberibe (AIS 18), com algumas escoriações. O subtenente foi levado para uma unidade médica, mas não resistiu e faleceu" SSPDS

No ano de 2020, 'Nem' foi indiciado pelas mortes de Sheldon Luiz de Castro Ângelo e Leidiane de Sousa Vieira.

O casal desapareceu no dia 11 de setembro de 2020 e os corpos foram achados enterrados no Distrito de Jacundá, em Aquiraz, cerca de 20 dias depois.

'Nem' é quem teria ordenado as mortes por meio de uma chamada de vídeo.