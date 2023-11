De traficante a homicida: quem são os 15 criminosos mais procurados do Ceará

Quinze rostos estampam a lista dos criminosos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará. Dentre os mais buscados, há quem já esteja com paradeiro desconhecido por mais de uma década, continuando a driblar as autoridades.

A lista é composta por criminosos acusados de diversos crimes, desde tráfico internacional de drogas, até a mais recente incluída, a empresária do ramo de loterias (que também atuaria no jogo do bicho), Maria Ediane da Mota Oliveira, de 41 anos, que teria ordenado o assassinato de uma advogada esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O coordenador da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), delegado Nelson Pimentel, explica que "enquanto houver expectativa de captura, o criminoso fica na lista. Tem gente que figura há muito tempo nessa lista e até mesmo na Lista Vermelha da Interpol, gente com suspeita de estar em outro país, com identidade falsa. Em grande parte, quando capturados, eles estavam fora do Estado, escondidos até em outros países".

Veja também

VEJA LISTA COMPLETA:

Nelson Pimentel conta que a lista é pensada da seguinte forma: "o critério é que eles estejam envolvidos em crimes com repercussão no Estado, sejam chefes de facção, membros de quadrilha de assalto a banco, algo assim".

Nelson Pimentel Coordenador da Coin "O critério principal e intrínseco é estarem foragidos, não termos paradeiro de onde podem ser localizados. Já tivemos nessa lista indivíduos que mataram policial, por exemplo. Ao longo do tempo, após a formatação da listagem, tivemos 19 capturas".

FORAGIDOS

Um dos procurados há mais de uma década é Marcos Rogério Machado Morais, o 'Rogério Bocão'. Ele é apontado pela Polícia como o "engenheiro" do túnel que levou ao furto do Banco Central em Fortaleza, em 2005, e primo do chefe da quadrilha que colocou as mãos em R$ 164 milhões, Antônio Jussivan Alves dos Santos, o 'Alemão'. 'Bocão' ainda é acusado de ser o mentor do próprio resgate e de outros detentos, em um presídio no Ceará, em 2011, quando virou foragido.

Outro nome que está na Lista e chama a atenção da SSPDS pela periculosidade é o de Jangledson de Oliveira, o 'Nem da Gerusa', suspeito de cometer 16 homicídios, três roubos no Estado e foragido desde janeiro de 2016. Um dos últimos crimes de 'Nem', que se tem conhecimento, foi o assassinato do seu sogro, um subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

O ano de 2016 foi marcado por uma crise no Sistema Penitenciário cearense, com greve de agentes penitenciários e fugas de diversos criminosos com extensas fichas criminais. São os casos de Marcos de Oliveira Silva, o 'Naldo' ou 'Paulista', e de Pastor Florencio Cabral Gimenez, conhecido como 'Fernando Pereira'.

O paraguaio Pastor Florencio é ex-policial militar e apontado como um traficante internacional de drogas. Ele é um exemplo dos que a SSPDS suspeita que há anos segue em outro país, principalmente devido a sua nacionalidade.

Populares que tiverem informações que possam levar à prisão dos 'mais procurados' devem denunciar pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.