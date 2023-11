Mãe e filha são feitas reféns durante assalto no bairro Benfica, em Fortaleza

Duas mulheres foram feitas reféns durante um assalto, na tarde dessa terça-feira (31), no bairro Benfica. Conforme apuração da TV Verdes Mares, as vítimas eram mãe e filha e foram levadas pela dupla de assaltantes dentro do automóvel roubado. O momento foi registrado por imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram liberadas a pouco quilômetros do local onde foram assaltadas, no bairro Montese. A Polícia informou que o veículo foi recuperado já na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro Vila União.

A SSPDS informou que o caso foi registrado no 11° Distrito Policial (DP), que realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos.

Informações que possam auxiliar a Polícia na investigação podem ser repassadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o (85) 3101-2954 (11° DP) ou ainda para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

