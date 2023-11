Advogado é assassinado a tiros em lanchonete no interior do Ceará

Um advogado foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (31), em Granja, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Haroldo Ximenes Júnior. A reportagem apurou junto a uma fonte da Polícia Militar que Haroldo estava em uma lanchonete, perto da residência dele, quando foi abordado por homens armados. Os criminosos teriam chegado em um veículo modelo Fiat Uno de cor branca e disparado à queima-roupa contra a vítima.

O crime aconteceu por volta das 20h. Haroldo também trabalhava no fórum da Cidade, como analista judiciário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) divulgou nota lamentando a morte do servidor. "O TJCE informa que está acompanhando as investigações sobre a morte do servidor, já iniciadas pelos órgãos competentes, e se solidariza com parentes, colegas de trabalho e amigos do analista".

A Associação Cearense de Magistrados (ACM) também se manifestou, lamentando o crime que vitimou o analista judiciário.

"É com enorme pesar e profunda tristeza que a Associação Cearense de Magistrados (ACM) tomou conhecimento do assassinato do analista do judiciário da comarca de Granja Haroldo Ximenes Júnior na noite da terça-feira última (31). A gestão da entidade se solidariza com a esposa, filhos e todos os familiares e amigos do servidor. Esperamos que os fatos que ensejaram o falecimento do servidor sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes", disse a entidade, em nota.

Luto oficial em Granja

A Prefeitura de Granja decretou luto oficial pela morte do advogado, que era ex-procurador-geral do Município. "Conhecido popularmente e carinhosamente por todos como Dr. Haroldo, foi um grande advogado, servidor público e um pai de família exemplar. Neste ato, o município de Granja decreta luto oficial, transmitindo suas condolências à família enlutada e a toda população do município neste momento", diz o comunicado.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. Policiais seguem em busca de identificar, localizar e prender os homicidas, segundo a fonte ouvida pelo Diário do Nordeste.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará. Posicionamentos enviados serão inseridos nesta matéria.