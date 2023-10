Quem é 'Pesadelo' preso suspeito de assassinar vítima em clube na Grande Fortaleza

A Polícia prendeu um suspeito de matar a tiros uma vítima, dentro de um clube, na cidade de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Luiz Alberto Freitas Morais, de 20 anos, mais conhecido como ‘Pesadelo’, foi capturado por policiais civis, nessa segunda-feira (30), horas após o crime.

‘Pesadelo’ estava solto há pouco mais de dois meses. Já em 2023, ele tinha sido capturado pelo crime de roubo, mas a Justiça decidiu soltá-lo devido ao “constrangimento ilegal, gerado pelo excesso de prazo no oferecimento da denúncia”, que só foi apresentada na última semana.

Agora, Luiz foi capturado no bairro Novo Maranguape sob suspeita de participação no homicídio doloso ocorrido no último domingo (29). A vítima tinha 33 anos e não teve a identidade revelada.

“Ainda de acordo com as apurações, a motivação estaria vinculada a uma disputa entre grupos criminosos”, disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele ainda foi flagrado em posse de crack e quatro celulares

“Conforme as investigações, Luiz Alberto, que já possui antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio, tentativa de roubo de veículo e crime contra administração pública, é apontado como partícipe da morte de um homem de 33 anos”, conforme a SSPDS.

FICHA

Ainda enquanto adolescente, ‘Pesadelo’ teve em sua ficha atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e roubo.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. A Pasta alega que “a Polícia Civil segue em diligências ininterruptas no intuito de capturar outros envolvidos no crime”.