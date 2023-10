Policial que se recusou a pagar conta em barraca na Praia do Futuro e ameaçou garçom é investigado O servidor estava em posse de uma arma do Governo quando passou a ameaçar funcionários do estabelecimento

Escrito por Emanoela Campelo de Melo , emanoela.campelo@svm.com.br 08:00 - 28 de Outubro de 2023