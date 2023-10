Funcionário público do Interior do Ceará é filmado agredindo mulher; Prefeitura diz que vai apurar

Um funcionário público da Prefeitura de Antonina do Norte, no Interior do Ceará, foi flagrado agredindo a companheira com chutes e golpes de tênis, na saída de uma residência, no último fim de semana. Uma testemunha registrou Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Crato, na última terça-feira (17).

Nas imagens, a vítima recebe um chute pelas costas. O homem ainda derruba uma motocicleta que pertenceria à mulher. Quando ela tenta erguer o veículo, volta a ser atacada, com golpes do tênis dele, na região do rosto.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) segue em oitivas sobre a ocorrência.

"Durante as oitivas, foi ofertada a possibilidade de uma medida protetiva à vítima, mas ela recusou. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e busca prestar suporte à mulher. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Assaré", diz o texto da Secretaria.

Já a Prefeitura de Antonina do Norte enviou nota em que diz "que a administração irá apurar, com todo rigor, mediante procedimento administrativo disciplinar, todas as atitudes praticadas pelo servidor". O texto ainda ressalta que o Município "repudia qualquer ato de violência física" e psicológica.

A TV Verdes Mares Cariri tenta contato com o suspeito que aparece nas imagens. As mensagens enviadas não foram respondidas. As redes sociais dele foram apagadas.

Solicitação de medida protetiva

Em nota, a SSPDS informou "que as medidas protetivas podem ser solicitadas de forma virtual, por meio do endereço: mulher.policiacivil.ce.gov.br, utilizando o número do CPF e a senha da conta gov.br. As vítimas podem gravar ainda e enviar um áudio relatando a violência sofrida. Após a conclusão do preenchimento do sistema, a Polícia Civil recebe e já encaminha ao Poder Judiciário, para que este possa analisar e deferir as medidas".

Além disso, a população pode ajudar as investigações com denúncias pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181 ou para o (88) 3535-1957, da Delegacia Municipal de Assaré. O sigilo e o anonimato são garantidos.