Homem é morto a tiros em clube na cidade de Maranguape

Um homem foi assassinado a tiros, dentro de um clube em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima ainda não foi identificada formalmente, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na manhã deste domingo (29), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência na localidade de Gavião. Até a noite deste domingo nenhum suspeito foi preso.

"Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou indícios que auxiliarão na elucidação da ocorrência", conforme a SSPDS. As investigações seguem a cargo da Delegacia Metropolitana de Maranguape.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.