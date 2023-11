Suspeito de participar da Chacina de Itarema é preso em Fortaleza

Um suspeito de participar da Chacina de Itarema - que deixou quatro mortos na última segunda-feira (30) - foi preso pelas Forças de Segurança do Estado, no bairro Barroso, em Fortaleza, nessa terça (31).

Davi Sousa de Oliveira, conhecido como "Fazendeiro", de 23 anos, estava escondido em uma residência. Ele já respondia por integrar organização criminosa e tráfico de drogas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

"Após um trabalho investigativo logo após o fato, registrado na madrugada dessa segunda-feira (30), as equipes identificaram o endereço onde o suspeito estava. Ele foi localizado e preso no bairro Barroso, na Capital", informou a Pasta.

Outro suspeito de participar da Chacina, que também tem 23 anos e não teve a identidade revelada, foi morto em um confronto com a Polícia poucas horas depois da matança. A SSPDS afirma que "as diligências seguem com objetivo de identificar e capturar outros partícipes do crime".

Participam dos trabalhos policiais as equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS; Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), e Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI NORTE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE); Assessoria de Inteligência (Asint), 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) e Batalhão Especializado Em Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Três mulheres e um homem foram assassinados, na Chacina de Itarema, no Interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência, durante a madrugada. As vítimas são duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos e um adolescente de 17 anos. A motivação da Chacina ainda não foi divulgada.

Suspeito de tráfico de drogas também é capturado

Na ação policial que resultou na prisão de "Fazendeiro", a Polícia também prendeu outro homem em flagrante, por tráfico de drogas. Jeremias Teixeira de Sousa, 27, tinha antecedentes criminais por estupro de vulnerável e furto qualificado.

Trinta e cinco gramas de maconha prontas para serem comercializadas e outros materiais ilícitos foram apreendidos com a dupla. Davi e Jeremias foram autuados por tráfico de drogas. O primeiro suspeito ainda foi autuado por homicídio e por integrar organização criminosa.