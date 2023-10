Adolescente suspeito de participar de chacina em Itarema morre em confronto com a Polícia

Um adolescente, suspeito de participar da chacina que vitimou quatro jovens em Itarema, no Interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (30), morreu em confronto com a Polícia horas depois, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

As circunstâncias da morte do suspeito ainda não foram explicadas pela Pasta. Mas o titular da SSPDS, Samuel Elânio, garantiu, na tarde desta segunda, que as polícias Civil (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE), com apoio das inteligências policiais, trabalham integradas para identificar a autoria e a motivação do crime.

"Uma das pessoas identificadas, um menor (de idade), durante as buscas, entrou em confronto com a Polícia e veio a óbito. Os demais (suspeitos) também já estão sendo identificados", destacou Elânio, que se deslocou para acompanhar os trabalhos policiais direto de Itarema.

Samuel Elânio Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Vamos dar prontamente uma resposta, mais uma vez, e mostrar que o Estado vai responder à altura e tirar de circulação pessoas que cometem esse tipo de crime."

Determinação do governador do Estado

O secretário Samuel Elânio também revelou que o governador do Estado, Elmano de Freitas, determinou que as Forças de Segurança do Estado se empenhassem para dar uma resposta à chacina ocorrida em Itarema.

"O governador pediu uma solução o mais rápido possível, enérgica, para solucionar esse caso. E as Forças de Segurança estão mais uma vez integradas, unidas para dar uma resposta o quanto antes", finalizou.

Além do secretário da Segurança, também se deslocaram para a região onde aconteceu a Chacina o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez; o comandante geral da PMCE, Klênio Savyo; os delegados Nelson Pimentel e Edvando França, das Coordenadoria de Inteligência da SSPDS e do Departamento de Inteligência da PC-CE, respectivamente; e o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), delegado Marcos Aurélio França.

Como aconteceu a Chacina

Três mulheres e um homem foram assassinados, em uma chacina na cidade de Itarema, Interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30).

A reportagem apurou, junto a uma fonte da Polícia - de identidade preservada - que as vítimas dormiam, quando foram mortas a tiros. Criminosos já teriam chegado ao imóvel efetuando os disparos.

O crime aconteceu no Distrito de Patos e as vítimas seriam da mesma família. Três corpos foram localizados pela Polícia em cima da cama, enquanto um quarto estava no chão, do mesmo compartimento.

As vítimas são duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos, e um adolescente de 17 anos. As identidades não foram reveladas.

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser repassadas para o 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As informações também podem ser direcionadas para o número (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.