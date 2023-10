Chacina em Itarema: quatro pessoas são assassinadas dentro de casa na madrugada desta segunda (30)

Três mulheres e um homem foram assassinados, vítimas de uma chacina na cidade de Itarema, Interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30).

A reportagem apurou junto a uma fonte da Polícia, de identidade preservada, que as vítimas dormiam, quando foram mortas a tiros. Criminosos já teriam chegado ao imóvel efetuando os disparos.

O crime aconteceu no distrito de Patos e as vítimas seriam da mesma família. Três corpos foram localizados pela Polícia em cima da cama, enquanto um quarto estava no chão, do mesmo compartimento.

Até o momento não há identificação oficial sobre quem são as vítimas

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta da Pasta.