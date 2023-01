De 'Escobar' a 'Daniel Trator': os 21 mais procurados do Ceará e que agora estão 'atrás das grades'

A extensa ficha criminal atrelada à gravidade de cada ato cometido, seja contra alguém ou contra o Estado, leva homens e mulheres a comporem a lista dos mais procurados. Uma informação que resulte na prisão de um nome conhecido pelas autoridades pode render até R$ 5 mil a quem denunciar (por meio do Programa Estadual de Recompensa) e diretamente cooperar com a Segurança Pública cearense.

De 'Escobar', chefe de uma facção na Região do Cariri e acusado de ser um homicida em série, até 'Daniel Trator', apontado pela Polícia como traficante de drogas e líder de organização criminosa na 'Comunidade da Rosalina', em Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabiliza que desde julho de 2020, 21 nomes dentre os mais procurados do Ceará foram parar 'atrás das grades'.

Dezoito deles integravam o Programa Estadual de Recompensa e foram capturados pelas Forças de Segurança do Ceará e com o apoio de polícias de outros estados. Os outros três estavam na lista dos 'Mais Procurados' da SSPDS. As listas foram unificadas em outubro de 2022.

De acordo com levantamento da Pasta feito a pedido da reportagem do Diário do Nordeste, as prisões aconteceram no Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e em Minas Gerais.

Outros dois (Alban Darlan Batista Guerra e Igor Bezerra da Silva) foram mortos em confronto com a Polícia. Já Jean Lima de Freitas, conhecido como 'Lúcifer' foi localizado primeiro por um desafeto. Jean foi assassinado já neste ano, no último dia 6 de janeiro. Morreu a tiros na cidade de Eusébio. Ele era foragido do sistema penitenciário cearense e tinha ficha criminal com diversas passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a “Irmã Ruiva”: presa no dia 20 de novembro de 2020, em Jijoca de Jericoacoara (CE), em uma operação da Polícia Civil do Ceará.

Lindemberg Vieira Viana, o “Detento”: preso no dia 13 de novembro de 2020, em Itaitinga (CE), em operação da Polícia Civil do Ceará com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Ceará.

Francisco Cilas de Moura Araújo, o “Mago”: foi preso no dia 7 de julho de 2020, em Teresina (PI), em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará.

A análise de um aparelho celular apreendido com uma liderança criminosa levou a Polícia Civil do Ceará a descobrir uma série de crimes, incluindo a 'negociação' de assassinatos por meio do Whatsapp, com participação da 'Irmã Ruiva’.

A perícia no celular dela ainda demonstrou a atuação de Almerinda como intermediadora na compra de armas de fogo para a “guerra” e para enviar aos seus subordinados que são líderes (frentes) em cidades do interior do estado e há indícios que ela tenha participado ativamente da série de ações criminosas, ocorridas em janeiro de 2019, no Ceará.

Paulo Diego da Silva Araújo, o “Dino”: preso no dia 9 de maio de 2021, em uma residência na cidade de Salto, em São Paulo, pela Polícia Civil do Ceará. Dino estava com mandado de prisão em aberto e é investigado por integrar uma organização criminosa com atuação no narcotráfico, além de arquitetar ações criminosas contra o patrimônio público e privado no Ceará.

Antônio Josivan Lopes Silva, 30: homem apontado como autor do homicídio que vitimou o escrivão da PC-CE, Aloizio Alves de Lima Amorim, em Tauá. Ele foi preso no dia 6 de junho de 2021, em um imóvel na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após 37 dias de diligências ininterruptas.

Alisson de Queiroz Garcia, 30, o “Koka”: preso em um imóvel no bairro Bom Jardim (AIS-2), em Fortaleza, no dia 19 de junho de 2021. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Durante a captura, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsa identidade.

Gilderlan Soares Granja, 29, vulgo “Condadinho”: preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará, no dia 28 de junho de 2021, em São Paulo. O homem, apontado como chefe de organização criminosa com atuação no Vale do Jaguaribe, estava com cinco mandados de prisão em aberto e possui seis passagens por homicídio, roubo, estelionato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

George Gustavo da Silva, conhecido por "Paraguai", foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 19 de agosto de 2021, em João Pessoa, na Paraíba. Contra ele, havia mandados oriundos da Justiça cearense pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Era responsável pelo transporte de entorpecentes de países da América do Sul para o Ceará.