Quem é ‘Escobar’, traficante e mandante de 10 mortes no Cariri que foi preso no Recife

A prisão de uma liderança criminosa da região do Cariri, Interior do Ceará, tomou repercussão nacional nesta quinta-feira (1º). Afinal, quem é Antônio André Sampaio de Sousa, 33, conhecido como 'Escobar'?

Para a Polícia Civil do Ceará, o homem é um 'antigo conhecido' devido a uma extensa ficha de antecedentes, com crimes que vão desde porte ilegal de arma de fogo a uma série de homicídios.

As autoridades procuravam 'Escobar' há pelo menos dois anos, até que nessa quarta-feira (31) o encontrassem em Boa Viagem, orla do Recife. De acordo com o delegado Felipe Marinho, titular do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) no Cariri, Antônio André carrega participação em, pelo menos, 10 homicídios, além de comandar a distribuição de drogas na região Sul do Ceará.

O apelido veio a partir da comparação com o traficante colombiano Pablo Escobar. "Essa referência é devido à posição que ele ocupava no grupo criminoso de origem paulista. Era a principal referência deles na região e vinha sendo investigado", conta o delegado.

HISTÓRICO CRIMINAL

O suspeito já tinha sido preso em 2017, em posse de duas armas de fogo. Já responde a um processo por tráfico de drogas por ter sido flagrado transportando de São Paulo ao Ceará bagagem com 13 quilos de drogas.

Legenda: O suspeito deve ser recambiado ao Ceará a qualquer momento Foto: Divulgação

Ganhou notoriedade dentro do 'mundo do crime' devido ao histórico de crimes. "Cada vez mais foi ocupando um grau elevado, foi avançando, perseguindo rivais de outras facções e ordenando homicídios", conta Felipe Marinho.

Devido à hierarquia dentro da facção, o nome de Antônio André Sampaio foi incluso no Programa de Recompensas da SSPDS. Informações que levassem a captura do suspeito podiam valer R$ 4 mil

Nessa quarta-feira, foi encontrado em Boa Viagem. De acordo com a Polícia, estava em posse de documentos falsos e já vinha refugiado do Interior da Paraíba. Na ocasião, foram cumpridos três mandados de prisão.

"Investimos na captura dele no Interior da Paraíba. Então ele foi para um local acima de qualquer suspeita. Ele escolheu a Praia de Boa Viagem, onde estava escondido", explicou o delegado, ao afirmar que, até o momento, não há indicativos que 'Escobar' atuasse com tráfico de drogas interestadual.

Agora, o homem deve ser recambiado ao Ceará. A Polícia prepara um esquema de segurança para trazer o suspeito e espera que o número de homicídios na região do Cariri caia, devido à prisão do líder criminoso.

