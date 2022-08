Líder de facção do Cariri é preso em Recife após flagrante por uso de documento falso

Um dos suspeitos mais procurados no Ceará, Antônio André Sampaio de Sousa, 33 anos, foi preso no bairro de Boa Viagem, em Recife, nesta quarta-feira (31). O homem, conhecido como 'Escobar', era líder de uma facção na região do Cariri, no Ceará. As informações da Polícia Civil de Pernambuco foram divulgadas pelo g1.

Conforme o Programa Estadual de Recompensas, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o Estado oferece recompensa de R$ 4 mil por mais informações sobre o paradeiro dele. Antônio André também é apelidado de 'Dedé', sendo "considerado perigoso".

A inclusão do nome dele no programa do Ceará foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 18 de julho deste ano, junto com outros 15 foragidos, tendo validade de 120 dias.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a SSPDS sobre o caso, que afirmou estar apurando a prisão e não repassou mais informações. A Polícia Civil de Pernambuco também foi procurada, mas não deu retorno.

Natural do município de Caridade, a cerca de 91km de Fortaleza, o homem era procurado por homicídio e porte ilegal de arma.

Já segundo o g1, ele concentrava mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídios, estando foragido há mais de cinco anos. André deve ser transferido para o Ceará, mas a data ainda não foi informada.

'Escobar'

A prisão de 'Escobar', apelido dado em alusão ao traficante colombiano Pablo Escobar, ocorreu após a polícia pernambucana realizar a captura em flagrante do homem por uso de uma identidade falsa, expedida no Rio Grande do Norte.

No local, também foram cumpridos os mandados de prisão que estavam em aberto. A polícia de Pernambuco detalhou que o suspeito tem envolvimento com grupos criminosos de todo o Brasil.

Já o titular da delegacia de Roubos e Furtos de Pernambuco, o delegado Álvaro Grako, informou para o g1 que o suspeito se escondia em diferentes locais de Boa Viagem - bairro da área nobre da capital pernambucana.

“Ele mudava de pousada sempre. Nesse local onde foi preso, ele deu entrada na terça (30), às 14h, com documento falso. Estava com uma mulher, mas ela não tinha relação com o crime e foi liberada”, detalhou.