Quem é 'Shakira', matador preso por suspeita de assassinar jornalista no Pirambu, em Fortaleza

A Polícia Militar prendeu na tarde dessa terça-feira (30) um dos suspeitos de participar do assassinato do jornalista Givanildo Oliveira da Silva, dono do site 'Pirambu News'. Nilton Pires Amaro de Castro, 25, conhecido como 'Shakira' é acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de dar suporte para o homicídio do jornalista e ainda estar na posição de matador de uma facção criminosa de origem carioca.

'Shakira' tem extensa ficha criminal. Contra ele há processos por dois homicídios, por integrar organização criminosa e pelo crime de receptação. A reportagem do Diário do Nordeste apurou detalhes de como se deu a captura do suspeito, seis meses após a morte.

Nilton foi localizado durante uma abordagem de rotina, no bairro Pirambu. Ele e Francisco Demis Aramo Sousa, 'Bibi', ainda tentaram fugir, quando perceberam a presença dos agentes, mas caíram em um sobrado e foram interceptados.

'Shakira' estava com dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles referente à morte do jornalista. A dupla foi socorrida com ferimentos, ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Com eles foi encontrada uma mochila, com uma espingarda, um revólver e munições.

"Indagados, os homens relataram que haviam fugido da polícia porque estavam de posse de armas de fogo, e na fuga, caíram no quintal de uma casa, tendo antes arremessado uma mochila contendo o armamento", disse a PMCE. Eles devem passar por audiência de custódia nas próximas horas.

MORTE DO JORNALISTA

Nilton, Thiago de Sousa Barros, Carlos Mateus da Silva Alencar e Fábio Almeida Maia são réus pela morte do jornalista. De acordo com a acusação, a vítima Givanildo Oliveira andava pela rua em direção a um restaurante onde ia jantar, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Vídeos de câmera de segurança flagraram a ação. A vítima foi atingida diversas vezes, inclusive quando ainda estava de costas.

Segundo o MP, a ação se deu a mando de Carlos Mateus e Fábio de Almeida. Eles são apontados como chefes de uma organização criminosa conhecida na área. O crime teria motivação torpe.

A investigação apontou que Givanildo foi morto devido a uma postagem no seu blog, informando sobre uma prisão de um suspeito de um duplo homicídio , no Pirambu.

As mortes de Lucas Woldem Santos e Rylner Miranda teria se dado no contexto de conflito de facções. "Apurou-se que a postagem feita por Givanildo desagradou os integrantes da organização, seja por noticiar a prisão de um de seus integrantes, seja porconter frase que foi interpretada pelos réus como sendo um elogio à atuação da polícia", de acordo com trecho do processo.

Legenda: Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança Foto: Reprodução

Na época do crime, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) chegaram a lamentar a morte do comunicador e cobraram respostas das autoridades para apurar o fato e punir os responsáveis.

Provas apontaram ainda que os réus Thiago de Sousa e Nilton Pires "atuam para a organização criminosa como matadores". Agora, 'Shakira' está à disposição da Justiça.

