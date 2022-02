Vídeo mostra momento exato em que dono de site de notícias é executado no Pirambu; assista

O dono de um site de notícias, Givanildo Oliveira da Silva, morto a tiros no Pirambu, foi surpreendido por um homem armado enquanto caminhava pelas ruas do bairro. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso às imagens de câmeras que flagraram a execução do comunicador.

No vídeo é possível perceber que Givanildo caminhava pela rua, onde outros populares estavam por perto, quando um homem com roupa similar a de um gari o aborda pelas costas e começa a efetuar os disparos de arma de fogo.

Givanildo foi executado horas após publicar em um site do qual era proprietário sobre a prisão de Francisco Airton Vieira, suspeito de participar de um duplo homicídio horas antes.

O crime aconteceu por volta das 20h30 desse domingo (7). Logo após o proprietário do site ser baleado e o criminoso fugir, dezenas de populares se aproximam do corpo e acionam socorro hospitalar.

Nesta terça-feira (8), foi divulgado nas redes sociais que a página da qual Givanildo era administrador deixará de publicar assuntos policiais.

O governador do Ceará Camilo Santana se pronunciou nas redes sociais afirmando que estes crimes de violência são inaceitáveis.

Legenda: Governador fez uma postagem listando diversos casos de violência nas últimas 24 horas no Ceará Foto: Reprodução

Camilo pediu respostas imediatas sobre a morte do comunicados e demais crimes registrados no Estado nas últimas horas, a exemplo de uma chacina no Interior.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) lamentou a morte do comunicador e cobrou a apuração do crime "para saber se está relacionado a atuação do comunicador popular".

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as polícias Militar e Civil estão em diligências com o intuito de "identificar a autoria do crime". O caso está sendo apurado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP).

