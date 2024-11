Homem que matou ex estrangulada com toalha na frente da filha é condenado a 26 anos de prisão no CE

Luiz Fernando Domingues do Nascimento, acusado de matar a companheira estrangulada com uma toalha na frente da filha do casal, em Cruz, no interior do Ceará, foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão por feminicídio. Ele também perdeu a guarda da criança, fruto do relacionamento com a vítima.

A decisão é do Tribunal do Júri da comarca de Cruz, que acatou as teses do Ministério Público do Ceará (MPCE).

De acordo com a sentença, Luiz Fernando foi condenado com as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Ele não tem direito de recorrer em liberdade.

Veja também Segurança Falso médico que ganhava mais de R$ 40 mil no Ceará é denunciado por três crimes Segurança Policial acusado de matar agentes em delegacia de Camocim não responderá pelo crime; entenda a decisão

Lembre o caso

O crime aconteceu no dia 5 de setembro de 2021, na praia do Preá, no município de Cruz.

A vítima estava em casa acompanhada da filha, se preparando para o trabalho, quando se iniciou uma discussão com Luiz Fernando motivada, segundo o MPCE, pelo término do relacionamento dos dois.

Com raiva, o homem enrolou a ex com uma toalha de banho e a estrangulou até a morte. Ela foi encontrada depois pelo seu irmão mais novo, ainda com a filha no colo.