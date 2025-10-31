Diário do Nordeste
Fachada do Aeroporto e Jeri

Opinião

Ceará retoma discussão sobre internacionalização do aeroporto de Jericoacoara

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 28 de Agosto de 2025
imagem mostra avião da azul taxiando no aeroporto de fortaleza

Opinião

Azul torna voos para Jericoacoara sazonais, com operação apenas em julho, dezembro e janeiro

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 15 de Julho de 2025
Bilhete de loteria

Negócios

Quatro apostas feitas no Ceará ganharam até R$ 405 mil na Mega-Sena; veja as cidades e os prêmios

Apostas que acertaram cinco dezenas levaram pelo menos R$ 50 mil

Redação 08 de Dezembro de 2024
Foto do homem condenado ao lado da vítima, quando os dois ainda eram um casal

Segurança

Homem que matou ex estrangulada com toalha na frente da filha é condenado a 26 anos de prisão no CE

O crime foi cometido na localidade de Preá, no município de Cruz, em 2021

Redação 30 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Cruz?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Cruz?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
imagem mostra camionete da receita federal com caixas contendo barbatanas de tubarões em um quintal

Segurança

Barbatanas de tubarão avaliadas em R$ 3 milhões são apreendidas no CE; item é considerado iguaria

Mais de 200 quilos do material foram apreendidos pela Receita Federal na cidade de Cruz

Redação 17 de Setembro de 2024
viatura da polícia civil

Segurança

Homem é preso por tentar matar a própria irmã a facadas em Cruz, no Interior do Ceará

A motivação teria sido um desentendimento familiar entre os irmãos

Redação 31 de Maio de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
Policiais levando o homem algemado

Segurança

Suspeito de estuprar criança de 8 anos em rede social é preso no Interior do Ceará

O crime foi descoberto pelos pais da vítima, que acessaram o celular dela e viram as mensagens trocadas com o pedófilo

Redação 27 de Novembro de 2023
