Homem é preso por tentar matar a própria irmã a facadas em Cruz, no Interior do Ceará

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio contra a própria irmã no município de Cruz, Interior do Ceará. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira (30).

Conforme os levantamentos policiais, o homem invadiu um transporte coletivo e desferiu golpes de faca contra a vítima. A motivação teria sido um desentendimento familiar entre os irmãos.

O caso ocorreu no último dia 21 de maio. A Polícia Civil investigou o crime e pediu ao Poder Judiciário que decretasse a prisão preventiva do suspeito.

O homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Cruz e a ordem judicial foi cumprida. Ele está à disposição da Justiça.