Antes da posse, Roberto Sá se reúne com Elmano para debater estratégias de Segurança Pública

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, se reuniiu com o novo secretário da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, na manhã desta sexta-feira (31).

Segundo o governo, os dois debateram estratégias para combater a criminalidade no Estado junto com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Nascimento.

Apesar do encontro, Roberto Sá será empossado oficialmente apenas na próxima segunda-feira (3). A cerimônia será realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), localizado no bairro Aeroporto, em Fortaleza.

Elmano anunciou a saída do ex-secretário Samuel Elânio e a posse de Roberto, delegado da Polícia Federal (PF), através das redes sociais, na manhã da última segunda-feira (27).

Dois dias depois, o governador compartilhou um registro de uma reunião com Sá, em que escreveu como legenda: "Ele terá todo o meu apoio, com a nossa tropa, que confio, para enfrentarmos fortemente a criminalidade".

QUEM É ROBERTO SÁ?

Novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá já ocupou a função nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele também foi Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do RJ, segundo o perfil publicado pelo governador Elmano de Freitas nas redes sociais.

Antes de atuar na PF, Roberto Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, "onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no Curso de Operações Especiais do BOPE, onde serviu e foi instrutor, e no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais", destacou Elmano.