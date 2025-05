Denunciado como um dos mandantes da Chacina das Cajazeiras é condenado a 790 anos de prisão

Após 15 horas de júri, Ednardo dos Santos Lima foi condenado a 790 anos e 4 meses de prisão pela Chacina das Cajazeiras. O réu foi o primeiro acusado pelo crime a ser levado para o Tribunal do Júri, em Fortaleza.

A decisão pela condenação partiu do conselho de sentença formado por sete jurados populares. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo negado ao réu recorrer em liberdade.

Ednardo já saiu do Fórum Clóvis Beviláqua sob escolta. O acusado é apontado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) e pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) como um líder da facção Guardiões do Estado (GDE) e um dos mandantes do ataque.

14 pessoas morreram na chacina ocorrida dentro e no entorno do 'Forró do Gago', em janeiro de 2018. O episódio foi um dos mais violentos no Ceará. A defesa do réu não foi localizada pela reportagem para comentar a sentença.

Veja também Segurança Chacina das Cajazeiras: "a vida nunca mais foi a mesma", diz sobrevivente após quatro anos do crime Segurança De 29 chacinas ocorridas no Ceará em sete anos, apenas uma foi a julgamento; 156 pessoas morreram

O JÚRI

O julgamento começou por volta das 9h30, com o sorteio dos jurados. Em seguida, uma testemunha convocada pela defesa foi ouvida e o interrogatório do réu finalizado.

A sessão foi suspensa para almoço e retomada por volta das 13h, quando se deu início a fase dos debates entre acusação (Ministério Público) e defesa (advogados). Houve réplica e tréplica.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Ednardo foi pronunciado no dia 25 de julho de 2023. A defesa dele recorreu, mas a 1ª Câmara Criminal do TJCE manteve, na íntegra e por unanimidade, a decisão de que Ednardo fosse ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público afirma que "restou evidenciado que o denunciado, em unidade de desígnios e em concurso com outras pessoas, igualmente denunciadas, atuou para consumar os intentos homicidas, na condição de mandante, bem como os crimes conexos, o que justifica a responsabilização com relação aos homicídios tentados e consumados", sobre a participação de 'Aço' no crime.

Veja também Segurança Podcast Pauta Segura detalha os bastidores da cobertura da Chacina das Cajazeiras há 6 anos Segurança Dos tiros aos louvores: Forró do Gago, marcado por Chacina das Cajazeiras, virou igreja evangélica

GUERRA DE FACÇÕES

Conforme denúncia do MP, a Chacina das Cajazeiras foi motivada por uma disputa entre facções criminosas rivais: "aqui é tudo três", gritaram os criminosos ao invadir o Forró do Gago, efetuando disparos de arma de fogo, indiscriminadamente".

O grupo de atiradores chegou ao Forró do Gago em, pelo menos, dois veículos. Eles estavam determinados a acabar com a festa e com vidas. O objetivo era atacar integrantes do Comando Vermelho (CV), facção que na época dominava o tráfico de drogas na região em volta da casa de shows.

Na ação principal constam nove réus, todos eles pronunciados, mas ainda não há data para o julgamento do grupo. Outros três homens acusados de participar do crime foram impronunciados nos últimos anos.

QUEM TAMBÉM DEVE IR A JÚRI:

Noé de Paula Moreira,

Misael de Paula Moreira,

Fernando Alves de Santana,

Ruan Dantas da Silva,

Zaqueu Oliveira da Silva,

Joel Anastacio de Freitas

Francisco Kelson Ferreira do Nascimento

Auricélio Sousa Freitas



RELEMBRE QUEM FORAM AS VÍTIMAS ASSASSINADAS:

Maíra Santos da Silva (15)

José Jefferson de Souza Ferreira (21)

Raquel Martins Neves (22)

Luana Ramos Silva (22)

Wesley Brendo Santos Nascimento (24)

Natanael Abreu da Silva (25)

Antônio Gilson Ribeiro Xavier (31)

Renata Nunes de Sousa (32)

Mariza Mara Nascimento da Silva (37)

Raimundo da Cunha Dias (48)

Antônio José Dias de Oliveira (55)

Maria Tatiana da Costa Ferreira (17)

Brenda Oliveira de Menezes (19)

Edneusa Pereira de Albuquerque (38)

Onze dos 14 mortos sequer tinham antecedentes criminais. Pelo menos outras 14 pessoas ficaram feridas e sobreviveram.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias