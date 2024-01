Podcast Pauta Segura detalha os bastidores da cobertura da Chacina das Cajazeiras há 6 anos

O assassinato de 14 pessoas, em uma festa, em Fortaleza, completará 6 anos no próximo sábado (27). O Podcast Pauta Segura, no seu episódio 55, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (22), aborda os detalhes dos bastidores da cobertura jornalística da Chacina das Cajazeiras.

O repórter Messias Borges conta como foi a sua experiência na apuração da maior chacina da história do Ceará: como surgiu a pauta, os levantamentos jornalísticos e quais os desdobramentos da matança.

As investigações policiais apontaram que o crime foi motivado pela guerra entre facções criminosas. Mas muitas vítimas não tinham nem antecedentes criminais e foram à festa, no Forró do Gago, apenas para se divertir, naquela madrugada de 27 de janeiro de 2018. Outras seis pessoas ficaram feridas.

