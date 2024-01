Podcast Pauta Segura retorna com bastidores de entrevista com narcotraficante italiano

Os bastidores da entrevista feita em um presídio cearense com o narcotraficante italiano Mário Emilio Severoni são o tema principal do Episódio 53 do Podcast Pauta Segura. O programa retorna depois da pausa do fim do ano em novo formato, com uma narrativa em primeira pessoa, mas sempre com detalhes exclusivos da apuração de grandes reportagens.

O Italiano era apontado como chefe de uma das maiores organizações criminosas responsáveis pelo envio de cocaína do Brasil para a Europa. Como o editor de Segurança Emerson Rodrigues conseguiu realizar a entrevista dentro do presídio em 2015? O que aconteceu depois da conversa com o italiano, e onde, atualmente, está o narcotraficante? Você descobre tudo isso ouvindo o Pauta Segura.

No episódio, você saberá também detalhes da vida do italiano no mundo do crime e por que ele negava ser o "Capo di tutti capi" expressão utilizada para designar "o chefe de todos os chefes".

