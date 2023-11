Podcast Pauta Segura aborda investimentos na Segurança Pública e o aumento de homicídios no Ceará

Os últimos anúncios de investimentos na Segurança Pública do Ceará e o aumento de homicídios registrado em outubro, no Estado, são os temas do episódio 52 do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nas principais plataformas de podcasts, nesta quarta-feira (22).

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges contam os bastidores de reportagens sobre o maior número de homicídios no Ceará em 2 anos, registrado em outubro último; o anúncio de investimentos para o Sistema Socioeducativo do Ceará; e a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

O episódio traz entrevistas com o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Samuel Elânio; e o secretário Nacional da Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Tadeu Alencar.

"Provavelmente, mais de 80% dos homicídios que ocorrem no Estado é de jovem matando jovem, porque alguém muito ganancioso, que está morando em uma mansão, às vezes nem no Ceará é, sendo dono de um negócio de drogas, está colocando jovem pobre para matar outro jovem pobre, para disputar o território, para ele ou outro vender a droga. É por isso que eu digo à Polícia Civil: eu quero prender todos os traficantes, mas o que eu quero mais prender é o que está na mansão, no luxo, que coloca a juventude para se matar. Esse é o nosso principal inimigo", afirmou Elmano de Freitas.

Veja também

OUÇA O NOVO EPISÓDIO, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube