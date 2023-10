50º episódio do podcast Pauta Segura traz bastidores de promotores e defensores no maior júri do CE

Afinal, o que está por trás de um 'grande júri'? O podcast 'Pauta Segura' chega ao 50º episódio, com o editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo, trazendo os bastidores do maior julgamento já ocorrido no Ceará.

Um colegiado de juízes, cinco promotores, quatro defensores públicos, 21 jurados e mais de 25 advogados na defesa. No total, 214 horas de julgamento, com seis policiais militares condenados a quase 1.325 anos de prisão, em um processo que já ultrapassa as 30 mil páginas.

Quase oito anos após a 'Chacina do Curió', como o Ministério Público do Ceará (MPCE) conseguiu levar ao plenário testemunhas e sobreviventes do massacre?

"Foi uma situação inédita, nunca vi um júri naquelas proporções. De um impacto, de um volume, uma duração nesses parâmetros e um impacto social e político gigantesco. O Curió hoje é mais do que o Curió, é a periferia, é como a Segurança Pública age dentro das comunidades", diz a defensora pública Gina Moura.

O episódio já está disponível nas principais plataformas de áudio. O capítulo 50 do 'Pauta Segura' coloca fim à primeira temporada deste podcast. Em novembro, deve ser lançada a segunda sequência de episódios.

