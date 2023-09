Podcast 'Pauta Segura' traz bastidores do envolvimento do esposo de contadora em 'falso latrocínio'

O podcast 'Pauta Segura' chega ao 46º episódio, com edição extraordinária veiculada nesta quinta-feira (7), para contar os bastidores de como a Polícia identificou o envolvimento do esposo no feminicídio da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves.

Até então, o caso era tratado como latrocínio, e chegou a ser tema do 45º episódio do 'Pauta Segura'. Agora, o repórter Messias Borges e o editor Emerson Rodrigues trazem a nova versão do assassinato desvendada em investigação da Polícia Civil do Ceará.

Foi uma informação ofertada por Leonardo Nascimento Chaves, empresário e marido da vítima, que levou os investigadores a identificarem a suposta participação dele no homicídio.

Câmeras de segurança de um shopping auxiliaram os investigadores no caso, porque registraram uma cena ligando Leonardo aos outros dois suspeitos anteriormente identificados como envolvidos no 'suposto latrocínio'.

Leonardo foi preso na noite da última terça-feira (5), ao sair da casa da sogra, em Fortaleza, poucas horas após ter a prisão preventiva decretada pelo juiz Caio Lima Barroso, do 4º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito (Caucaia).

