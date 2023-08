Quem está por trás dos ataques no Pirambu? Podcast Pauta Segura traz bastidores da apuração

Uma guerra entre facções criminosas sitiou parte de Fortaleza nos últimos dias. Carros incendiados, comércio baixando as portas mais cedo e tiroteios marcaram o cotidiano na região do Grande Pirambu, nas últimas quarta (10) e quinta-feira (11). A reportagem do Diário do Nordeste esteve no local acompanhando o temor da população e como agiam as Forças de Segurança.

O 42º episódio do Podcast Pauta Segura traz os bastidores da apuração que resultou na cobertura jornalísticas acerca dos ataques mais recentes. O editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Matheus Facundo trazem relatos e detalhes de como se iniciou a série de ofensivas e quem está por trás, como mentor e mandantes dos crimes.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), desde a última sexta-feira (11) a situação no Grande Pirambu estava sob controle. Uma operação da Polícia precisou ser montada às pressas para conter as ofensivas.

16 suspeitos foram detidos até a última edição desta matéria. Nove armas de fogo apreendidas, como um fuzil, além de uma granada, centenas de munições e drogas.

