Principal articulador dos ataques no Grande Pirambu é preso

Um investigado apontado como principal articulador das ações criminosas que aconteceram no Grande Pirambu foi preso na noite dessa quinta-feira (10). Com essa captura, sobe para 12 o número de suspeitos detidos por suposto envolvimento nos ataques.

Mais informações sobre a nova prisão e o balanço sobre a operação serão divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) em coletiva de imprensa prevista para o fim desta manhã de sexta-feira (11).

No balanço divulgado no fim da tarde de quinta-feira, o órgão detalhou que 11 suspeitos de participar nas ações violentas haviam sido detidos, além de dois indivíduos apreendidos.

Nesse período, nove armas de fogo foram recolhidas pelos agentes de segurança, entre elas um fuzil. Policiais também apreenderam uma granada, diversas munições e drogas na região do Pirambu e do Carlito Pamplona.

O titular da Pasta, delegado federal Samuel Elânio, afirmou nessa quinta que não recuará contra as investidas criminosas.

"Todas as providências estão sendo adotadas. Os menores encaminhados para a DCA e os demais para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Não vamos recuar enquanto não realizarmos todas as prisões e apreensões", disse o secretário.

QUEM SÃO OS PRIMEIROS SUSPEITOS PRESOS

"As primeiras capturas ocorreram ainda pela manhã, quando dois adolescentes, com idades de 14 e 17 anos, suspeitos de incendiar um veículo no bairro Carlito Pamplona, foram apreendidos por policiais militares. A dupla foi localizada no bairro Pirambu e conduzida para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um procedimento análogo ao crime contra a incolumidade pública por causar incêndio foi registrado. Outro adolescente foi levado a uma unidade de saúde com queimaduras e está sob escolta policial", detalhou a SSPDS na quinta.

Em seguida, outras cinco pessoas foram capturadas, em posse de pistolas e munições.

Na Barra do Ceará, um homem, identificado como Lindeson Nunes da Silva, de 33 anos, "foi preso em posse de drogas por equipes do 33º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)".

"Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Outro homem, identificado como Edequias Gonçalves de Oliveira, de 34 anos, foi preso por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem é suspeito de envolvimento em homicídios na AIS 8".

No Pirambu, foram presos Paulo Anderson Vieira da Silva, em posse de maconha, cocaína, crack e 45 munições.

CARROS ATACADOS E INCENDIADOS

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), três carros foram alvos de incêndio criminosos nessa quinta. O Corpo de Bombeiros debelou as chamas. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimentos no caso.

Também houve tiroteios na região, segundo relatos da população. Um carro sofreu uma tentativa de incêndio na rua João Nogueira, mas o fogo foi apagado.

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoo o local dos crimes para auxiliar os trabalhos policiais.

As ocorrências foram registradas em pelo menos três avenidas: Francisco Sá, Dr. Theberge e Leste-Oeste. Na Francisco Sá, inclusive, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi fechada por motivos de segurança, segundo um aviso fixado na porta do estabelecimento.

Legenda: Aviso na porta da agência avisou que expediente encerrou por motivos de segurança Foto: Isaac Macêdo

