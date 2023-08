Vítima que teve carro incendiado no Grande Pirambu relembra momento: 'corri desesperadamente'

Um dos motoristas que tiveram o carro incendiados por criminosos, em ataques registrados nessa quinta-feira (10) no Grande Pirambu, Fortaleza, revelou que ainda estava pagando o bem, além de relembrar os momentos de desespero vividos durante a ação.

Segundo relatou o condutor, que não teve a identidade revelada, à TV Verdes Mares, ele foi abordado por, pelo menos, um indivíduo armado. Na ocasião, o suspeito ordenou que a vítima entregasse o automóvel e se afastasse.

"Infelizmente, uns vândalos atearam fogo no meu veículo. Eu não tinha como me defender. Simplesmente ele [suspeito] colocou uma arma para fora, mandou eu descer do carro e correr. Corri desesperadamente. Eu e a outra pessoa que estava comigo no veículo corremos desesperadamente. E, simplesmente, ele tacou fogo no meu carro", contou em entrevista exibida nesta sexta-feira (11) pela emissora do Sistema Verdes Mares.