Motoristas são parados e carros incendiados no Grande Pirambu

Motoristas que trafegavam por vias nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu tiveram carros incendiados na manhã desta quinta-feira (10). Até o momento, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar da queima de um dos veículos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), três carros foram alvos de incêndio criminosos. O Corpo de Bombeiros debelou as chamas.

Também houve tiroteios na região, segundo relatos da população. Um carro sofreu uma tentativa de incêndio na rua João Nogueira, mas o fogo foi apagado.

Legenda: Um carro sofreu tentativa incêndio e foi alvejado por tiros na rua João Nogueira Foto: Kid Júnior

As ocorrências foram registradas em pelo menos três avenidas: Francisco Sá, Dr. Theberge e Leste-Oeste.

O entorno possui pelo menos duas escolas municipais, a Tertuliano Cambraia e a Hilberto Silva, ambas no Carlito Pamplona. A Secretaria Municipal de Educação (SME) acompanha a situação "devido ao contexto de segurança pública na região".

"As unidades estão recebendo reforço da Guarda Municipal de Fortaleza, que realiza trabalho diário nas unidades de ensino da Capital. Também está sendo oferecido à comunidade escolar o suporte do Serviço de Psicologia Escolar", diz nota.

Apesar de não haver orientação para cancelamento de aulas, a reportagem conversou com uma mãe que informou que pais estão com medo de mandar seus filhos para o turno da tarde.

Segurança reforçada e comércio fechado

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), como a Força Tática e o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), estão na região em diligências.

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoa o local dos crimes para auxiliar os trabalhos policiais.

"As investigações acerca das ações criminosas estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS auxilia os trabalhos policiais e direciona as ações de policiais civis e militares nas regiões", informa a pasta.

Por medo, comerciantes começaram a fechar seus estabelecimentos no início desta tarde, segundo o Diário do Nordeste apurou no local. O Mercado do Carlito Pamplona também foi fechado

Possível motivação

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte policial que a motivação das ações criminosas desta manhã teria começado com um confronto entre facções criminosas rivais nessa quarta-feira (9). Durante as ações, um homem ainda não identificado foi morto.

Uma operação da Polícia foi deflagrada para conter os crimes e terminou com a morte de um suspeito em confronto na noite do mesmo dia.

Conforme a SSPDS, dois homens foram presos suspeitos da morte ainda na tarde dessa quarta. Eles foram identificados como Jamerson Bruno Alves, 20, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto de veículo, receptação e histórico de atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo e crime contra a administração pública; e Wesley de Brito Ferreira, de 25 anos, com passagens por tráfico de drogas.

A PMCE apreendeu com eles um revólver calibre .38 e munições. A dupla foi autuada pelas autoridades em flagrante por homicídio.

