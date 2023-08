Adolescente de 16 anos morre após ser baleado em residencial de Sobral

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado em Sobral (CE), na noite de quinta-feira (10). Identificado por Pablo Anniel Costa Holanda, o jovem foi atingindo no Residencial Nova Caiçara.

Pablo Anniel chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Norte. Mesmo com ajuda médica, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta passaram no residencial atirando e a vítima foi atingida por três disparos.

Colégio lamenta morte em rede sociais

O adolescente era aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Militar Ministro Jarbas Passarinho, que publicou nota de pesar pelo assassinato do estudante.

Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a família, colegas de colégio e amigos. Que tenhamos o conforto e força para superar esse momento de profunda tristeza.

O adolescente era atleta de natação. Conforme publicação em rede social da escola, recentemente, ele havia sido homenageado por obter uma medalha de prata na etapa estadual dos Jogos Escolares do Ceará.