Homem que tentou matar a ex-esposa e a filha a facadas no RJ é preso em Fortaleza

Um trabalho conjunto entre as polícias do Ceará e do Rio de Janeiro terminou com a prisão de um dos homens mais procurados do território carioca nessa quarta-feira (9). José Paulo Silva de Araújo, de 44 anos, tentou matar no ano de 2017 a ex-esposa e a filha, na época com 15 anos.

Ele foi capturado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Maraponga.

O homem foi localizado em seu local de trabalho. Contra ele, havia mandados de prisão preventiva pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A captura foi possível após trocas de informações entre as Forças de Segurança cearense e carioca.

José Paulo tentou matar a ex-companheira e a filha a golpes de faca. Elas estavam dormindo no momento que em que os ataques iniciaram.

Após a prisão, o suspeito foi levado ao DHPP. Ele foi colocado à disposição da Justiça e aguarda ser levado para o Rio de Janeiro.

