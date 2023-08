Polícia prende dez suspeitos de aplicar golpe do empréstimo consignado no Ceará e outros estados

Dez supostos integrantes de um grupo criminoso do Rio Grande do Sul foram presos na manhã desta quinta-feira (10) por aplicar o golpe do empréstimo consignado no Ceará e em outros estados.

Em operação das polícias civil do Ceará e do Rio Grande do Sul, os alvos foram presos na Região Metropolitana de Porto Alegre e no estado de Goiás. Veículos também foram apreendidos.

A polícia tomou conhecimento do golpe após uma servidora pública do Cariri registrar Boletim de Ocorrência afirmando que foi contactada por pessoas que se passavam por uma financeira.

A operação Lucas 12 visa desarticular o grupo criminoso e prender os envolvidos. O nome da operação faz analogia ao versículo bíblico.

Golpe do empréstimo consignado

Os suspeitos aplicavam os golpes por e-mail, telefone, aplicativo de mensagens e até por correspondência. Todas as vítimas eram servidoras que possuíam algum tipo de dívida, segundo a Polícia Civil.

O golpe consistia na oferta de uma proposta falsa de empréstimos consignados por meio de portabilidade. Os suspeitos ludibriavam as vítimas para conseguir as informações pessoas.

A polícia aponta que centenas de pessoas foram vítimas em todo o país. Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR