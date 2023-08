'Situação está sob controle', diz secretário da Segurança sobre ataques no Pirambu

"Garanto a todos que a situação está sob controle", disse o secretário da Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, ao apresentar o balanço das ações policiais na região do Grande Pirambu, alvo de ataques criminosos na quinta-feira (10). Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta (11), ele acrescentou que escolas e comércios da região podem funcionar normalmente.

Ao todo, 16 pessoas foram presas, entre elas Francisco Barbosa de Sousa, conhecido como "Turinga", de 43 anos, apontado como o principal articulador das ações criminosas. Entre os detidos, há cinco menores.

Investigado por ser responsável pela comercialização de drogas na região, Francisco Barbosa foi localizado no bairro Praia de Iracema e conduzido para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa e tráfico de drogas.

Durante as ofensivas policiais, nove armas de fogo foram apreendidas, entre elas um fuzil e uma granada, além de munições e drogas.

Ainda na coletiva, Samuel Elânio classificou as ações criminosas como um episódio pontual e disse que as ordens dos ataques não partiram das penitenciárias.

"Podemos garantir que os presídios continuam incomunicáveis, trazendo essa segurança para a população. A sensação que temos hoje é que o sistema está seguro, temos essa sensação, de toda a tropa que está atuando no terreno, que essas comunicações via de regra não estão partindo dos presídios. A segurança permanece. Isso foi uma situação muito pontual entre os dois bairros, nada que venha a se estender para outros bairros e municípios, e já identificamos todas as pessoas envolvidas nessas ordens", disse o secretário de segurança.

CARROS ATACADOS E INCENDIADOS

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), três carros foram alvos de incêndio criminosos na quinta (10). O Corpo de Bombeiros debelou as chamas.

Também houve tiroteios na região, segundo relatos da população. Um carro sofreu uma tentativa de incêndio na Rua João Nogueira, mas o fogo foi apagado.

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoou o local dos crimes para auxiliar os trabalhos policiais.

As ocorrências foram registradas em pelo menos três avenidas: Francisco Sá, Dr. Theberge e Leste-Oeste. Na Francisco Sá, inclusive, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi fechada por motivos de segurança, segundo um aviso fixado na porta do estabelecimento.