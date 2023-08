Ônibus de Fortaleza têm itinerário alterados após carros serem incendiados no Grande Pirambu

Após três carros serem atacados e tiroteios serem registrados na região do grande Pirambu, alguns ônibus da região terão o percurso temporariamente alterado.

Conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), os motoristas estão orientados a seguir um novo itinerário entre os bairros que compreende o trecho do Centro à Barra do Ceará.

Segundo apurado pela reportagem do Diário do Nordeste, vários motoristas de ônibus estão sendo liberados. Conforme um funcionário que não será identificado, todos os colaboradores da linha 102 foram liberados. A orientação, segundo o homem, veio tanto da empresa, quanto do Sindiônibus e Etufor.

"Essa alteração temporária tem como principal objetivo garantir a segurança dos passageiros e colaboradores. Reforçamos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de todos. Assim que a situação se normalizar, os ônibus retomarão seus percursos habituais", disse o Sindiônibus, em nota.

Veja linhas alteradas:

Linha 051 - Grande Circular I

Linha 052 - Grande Circular II

Linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia De Iracema

Linha 110 - Vila Do Mar/Centro

Linha 101 - Beira Rio/Centro

Linha 120 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

Linha 130 - Vila Do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II

Linha 016 - Cuca Barra/Papicu

Linha 711 - Barra Do Ceará/Cais Do Porto

Linha 132 - Av. Leste Oeste/Centro

Carros incendiados

Motoristas que trafegavam por vias nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu tiveram carros incendiados na manhã desta quinta-feira (10). Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar da queima de um dos veículos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), três carros foram alvos de incêndio criminosos. O Corpo de Bombeiros debelou as chamas.

Também houve tiroteios na região, segundo relatos da população. Um carro sofreu uma tentativa de incêndio na Rua João Nogueira, mas o fogo foi apagado.

As ocorrências foram registradas em pelo menos três avenidas: Francisco Sá, Dr. Theberge e Leste-Oeste. Na Francisco Sá, inclusive, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi fechada por motivos de segurança, segundo um aviso fixado na porta do estabelecimento.

Legenda: Aviso na porta da agência avisou que expediente encerrou por motivos de segurança Foto: Isaac Macêdo

O entorno possui pelo menos duas escolas municipais, a Tertuliano Cambraia e a Hilberto Silva, ambas no Carlito Pamplona. A Secretaria Municipal de Educação (SME) acompanha a situação "devido ao contexto de segurança pública na região".

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), como a Força Tática e o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), estão na região em diligências. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoa o local dos crimes para auxiliar os trabalhos policiais.

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas, também se pronunciou sobre o assunto, e determinou "reforço imediato e uma operação rigorosa na área" para evitar outras ações de violência e prender os responsáveis. Ele ainda acrescentou que cerca de 170 policiais, sendo militares e civis, estão atuando na região.

Motivação dos ataques

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste com uma fonte policial, a motivação das ações criminosas desta manhã teria começado com um confronto entre facções criminosas rivais nessa quarta-feira (9). Durante as ações, um homem ainda não identificado foi morto.

Uma operação da Polícia foi deflagrada para conter os crimes e terminou com a morte de um suspeito em confronto na noite do mesmo dia. Conforme a SSPDS, dois homens foram presos suspeitos da morte ainda na tarde dessa quarta.

