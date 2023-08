Suspeitos presos pelos ataques no Grande Pirambu se escondiam em imóveis da região

Parte dos suspeitos presos nas últimas horas pelos ataques no Grande Pirambu, em Fortaleza, estavam escondidos em imóveis na região. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes de como aconteceram as capturas nessa quarta-feira (9) e quinta-feira (10).

12 suspeitos foram presos até a manhã desta sexta-feira (11). Dentre eles estão Lindeson Nunes da Silva, Jarmeson Bruno Alves e Wesley Brito Ferreira. Linderson foi localizado em um imóvel, invadido nos últimos dias pela facção local que promove os ataques.

Conforme a investigação, ele vinha traficando drogas no local com a esposa. Foram apreendidas trouxinhas de maconha junto ao suspeito, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e violência doméstica. Lindeson nega ter invadido o imóvel, e diz que "ele alugou a casa há quase um mês".

MORTE QUE ANTECEDEU OFENSIVAS

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte policial que a motivação das ações criminosas teria começado com um confronto entre facções criminosas rivais nessa quarta-feira (9). Durante as ações, um homem ainda não identificado foi morto.

Conforme a SSPDS, dois homens foram presos suspeitos da morte: Jamerson Bruno Alves, 20, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto de veículo, receptação e histórico de atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo e crime contra a administração pública; e Wesley de Brito Ferreira, de 25 anos, com passagens por tráfico de drogas.

Ambos foram presos em um apartamento no Grande Pirambu, mais precisamente em uma região conhecida como 'Carandiru'. Policiais entraram no prédio ao receberem informações da localidade dos suspeitos, que estariam em posse de armamento de grosso calibre.

Houve tiroteio durante as buscas

Jamerson foi preso ainda no 3º andar do imóvel, e negou ser faccionado. Wesley fugiu e chegou ao térreo, onde foi capturado. Ambos negaram ser faccionados e disseram que as armas apreendidas não eram de propriedade deles.

Já nessa quinta-feira (10), a dupla passou por audiência de custódia e, por decisão da Justiça, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

"NÃO VAMOS RECUAR"

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), delegado federal Samuel Elânio, afirmou nessa quinta que não recuará contra as investidas criminosas.

"Todas as providências estão sendo adotadas. Os menores encaminhados para a DCA e os demais para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Não vamos recuar enquanto não realizarmos todas as prisões e apreensões", disse o secretário.

Nove armas de fogo foram recolhidas pelos agentes de segurança, entre elas um fuzil. Policiais também apreenderam uma granada, diversas munições e drogas na região do Pirambu e do Carlito Pamplona.

Um investigado apontado como principal articulador das ações criminosas também foi detido. Mais informações sobre a nova prisão e o balanço sobre a operação serão divulgadas pela SSPDS em coletiva de imprensa prevista para o fim desta manhã de sexta-feira (11).