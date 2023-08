Morte de contadora em Aquiraz ocorreu em roubo planejado por motorista para pagar dívida

A morte da contadora vítima de latrocínio em Aquiraz, na grande Fortaleza, ocorreu após um motorista de aplicativo planejar o roubo para conseguir dinheiro para o pagamento de uma dívida de R$ 5 mil. O condutor, que também é empresário, contactou um homem e um adolescente e emprestou seu carro para que eles praticassem o crime na noite do último sábado (26).

A dupla chegou a tentar invadir outra casa na região, conforme câmeras de videomonitoramento, mas não obteve sucesso. A escolha da casa da contadora foi feita após a falha na primeira tentativa, conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou em coletiva na manhã desta quarta-feira (30).

O marido da mulher estava do lado de fora da casa aguando as plantas, com o portão aberto, quando a dupla passou pelo residência e então escolheu-o como vítima. Ele foi imobilizado e trancado em um quarto dos fundos por um dos criminosos.

A contadora foi abordada pelo adolescente em seu quarto. Conforme a delegada titular de Aquiraz, Ana Vitória, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o jovem, mas acabou sendo atingida por somente uma paulada fatal na nuca.

Legenda: Kaianne foi surpreendida por criminosos que renderam seu marido do lado de fora da casa Foto: Reprodução/Redes Sociais

O delegado Gustavo Pernambuco, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana de Fortaleza, pontuou que não houve tortura, como foi inicialmente dito por vizinhos do casal. A mulher somente se defendeu quando percebeu que o adolescente não estava portando arma de fogo.

'Crime de natureza aleatória', diz delegado

Segundo Gustavo Pernambuco, as investigações apontam para um crime de natureza aleatória. O motorista de aplicativo, que aluga também carros para outros condutores do ramo, estava com várias dívidas, inclusive de cartão de crédito.

O diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), Edivando França, também pontuou em coletiva que a ânsia do motorista e empresário em sanar a dívida o fez procurar a dupla que invadiu a residência em Aquiraz.

"Ficou muito claro que se tratou de um latrocínio, coma vítima escolhida de forma aleatória. Um dos infratores é empresário e motorista de aplicativo", indicou.

Conforme a delegada de Aquiraz, após o crime, o motorista e os dois invasores da casa "se dividiram" para tentar vender os itens roubados. Entre os objetos, estavam notebooks e celulares. Parte deles já foi recuperada.

Prisões

Nessa terça-feira (29), foram realizadas as prisões do motorista de aplicativo de 39 anos e a apreensão do adolescente de 16. Eles foram localizados após trabalho de inteligência da PC-CE nos bairros Jardim das Oliveiras e Tancredo Neves.

As forças de segurança estão em busca do terceiro suspeito, a pessoa que imobilizou o marido da contadora e o prendeu nos fundos da residência enquanto o roubo era sucedido.