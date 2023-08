2º dia do júri de 8 PMs da Chacina do Curió focará em testemunhas de defesa e acusação

O segundo dia do julgamento de oito policiais militares (PMs) por participação nas 11 mortes da Chacina do Curió está previsto para começar a partir das 9h desta quarta-feira (30) e será focado nos depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa. Além disso, mais duas vítimas sobreviventes devem falar perante os jurados.

Esse é o segundo julgamento do emblemático caso de matança de jovens e homens na Grande Messejana, orquestrada por PMs e ocorrida entre 11 e 12 de novembro de 2015.

No primeiro dia, foi realizado o sorteio de jurados e a escuta de dois sobreviventes: um homem vítima de diversos disparos de arma de fogo enquanto conversava com um amigo na calçada de casa, e um jovem de 26 anos, retirado de casa e ameaçado por supostamente conhecer duas pessoas apontadas como traficantes na região, além de ser confundido com uma pessoa que teria matado o policial Serpa — caso que culminou na Chacina —.

A reportagem apurou que essa segunda sessão deve durar 12 dias. São oito réus, 12 testemunhas de acusação e defesa e seis vítimas sobreviventes.

Estão em julgamento os policiais:

Francinildo Jose da Silva Nascimento; Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes; Gerson Vitoriano Carvalho; José Haroldo Uchoa Gomes; Josiel Silveira Gomes; Ronaldo da Silva Lima; Thiago Aurélio de Souza Augusto; Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes.

O julgamento está na fase de oitiva das testemunhas. Depois, vêm os interrogatórios dos réus, debates entre acusação e defesa, leitura de quesitos, votação e sentença dos jurados.

Primeira condenação

Na madrugada do dia 25 de junho, após seis dias de julgamento, o Tribunal do Júri condenou os primeiros quatro policias militares (PMs) réus pelas mortes da Chacina do Curió. As penas somaram 1.100 anos no total.

Wellington Veras, Ideraldo Amâncio e Marcus Vinícius Costa foram levados para o Quartel da Polícia Militar no Centro de Fortaleza após o júri. Já Antônio Abreu foi preso nos Estados Unidos em agosto.

TERCEIRO JÚRI

Uma terceira sessão já está agendada para este ano. No dia 12 de setembro de 2023 será a vez de todos os oito réus que compõem o processo 3 da 'Chacina do Curió' irem a julgamento.

Nesta ocasião são previstos 21 depoimentos, sendo seis de vítimas sobreviventes, sete de testemunhas e oito interrogatórios.