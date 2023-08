Primeiros PMs condenados pela Chacina do Curió são expulsos da Corporação

Após pouco mais de um mês da condenação de quatro policiais por participação na Chacina do Curió, os primeiros dois militares já sentenciados no Judiciário cearense foram expulsos da Corporação. As decisões foram publicadas nessa terça-feira (1º), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Receberam punição máxima administrativa os soldados: Antônio José de Abreu Vidal Filho e Marcus Vinícius Sousa da Costa. Conforme a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), os atos dos agentes "revelam incompatibilidade com a função militar estadual, bem como se mostram desonrosos e ofensivos ao decoro profissional". Eles ainda podem recorrer da decisão.

No dia 24 de junho de 2023, Antônio José, Marcus Vinícius, Wellington Veras Chaves e Ideraldo Amâncio foram condenados, por decisão proferida no Tribunal do Júri. A primeira parte do júri durou uma semana e teve repercussão nacional. Todos os acusados negaram participação na chacina.

VEJA PENAS NA ESFERA CRIMINAL

Antônio José de Abreu Vidal Filho: 275 anos e 11 meses de prisão por 11 homicídios; três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura. Regime: inicialmente fechado. Prisão decretada: não poderá recorrer da decisão em liberdade. Condenado também a perda do cargo de policial militar. Caso tenha desertado, fica prejudicada essa decisão. Como está nos Estados Unidos com a esposa, os juízes determinaram que ele seja incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.

Marcus Vinícius Sousa da Costa: 275 anos e 11 meses de prisão por 11 homicídios; três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura. Regime: inicialmente fechado. Prisão decretada: não poderá recorrer da decisão em liberdade. Condenado também a perda do cargo de policial militar

Wellington Veras Chaves: 275 anos e 11 meses de prisão por 11 homicídios; três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura. Regime: inicialmente fechado. Prisão decretada: não poderá recorrer da decisão em liberdade. Condenado também a perda do cargo de policial militar

Ideraldo Amâncio: 275 anos e 11 meses de prisão por 11 homicídios; três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura. Regime: inicialmente fechado. Prisão decretada: não poderá recorrer da decisão em liberdade. Condenado também a perda do cargo de policial militar

NA LISTA DA INTERPOL

Marcus, Wellington e Ideraldo foram levados para o Quartel da Polícia Militar no Centro de Fortaleza. Já Antônio Abreu acompanhou o Tribunal do Júri e foi interrogado por videoconferência direto do país norte-americano.

Ele está nos EUA e permanece solto.

Uma semana após a decisão, Antônio entrou na lista da Difusão Vermelha (procurados) da Interpol (Polícia Internacional). A defesa do PM diz que "está tranquila" e espera que ele siga em liberdade.

"O Abreu tem uma filha americana de 5 meses. Vamos ver como o governo norte-americano vai tratar isso. O processo está em recurso. Há uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que diz que a prisão só pode ser cumprida com o trânsito em julgado", disse o advogado Delano Cruz.

Antônio ainda responde a um processo por deserção da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na Justiça Estadual, em razão de não voltar ao trabalho depois de 6 meses de falta. Desde 2019, ele está na situação de "agregado" da Corporação, com os salários suspensos.

A CHACINA

A Chacina do Curió aconteceu na Grande Messejana, em 2015. Os militares foram condenados 11 homicídios qualificados, três tentativas de homicídios qualificados e quatro crimes de tortura, sendo três torturas físicas e uma psicológica.

AS VÍTIMAS MORTAS NA CHACINA

Álef Souza Cavalcante, 17 anos

Antônio Alisson Inácio Cardoso, 16 anos

Francisco Elenildo Pereira Chagas, 40 anos

Jardel Lima dos Santos, 17 anos

Jandson Alexandre de Sousa, 19 anos

José Gilvan Pinto Barbosa, 41 anos

Marcelo da Silva Mendes, 17 anos

Patrício João Pinho Leite, 16 anos

Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, 18 anos

Renayson Girão da Silva, 17 anos

Valmir Ferreira da Conceição, 37 anos.

Ainda neste mês de agosto e no próximo mês de setembro, outros 16 PMs acusados pelo crime devem ir a júri popular. Segundo o TJCE, a próxima sessão do caso está prevista para iniciar no próximo dia 29 de agosto.

