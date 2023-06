Júri da 'Chacina do Curió' começa nesta terça-feira: entenda como será o julgamento dos 4 PMs

Quatro policiais acusados de um dos maiores massacres do Ceará, a 'Chacina do Curió', devem sentar nos bancos dos réus em instantes. Às 9h, no Fórum Clóvis Beviláqua, deve começar o primeiro julgamento relacionado aos crimes cometidos em 2015, na Grande Messejana.

A previsão é que o júri, de alta complexidade, possa se estender até a próxima sexta-feira (23). O rito da sessão contará com o sorteio dos jurados, todos eles populares, sem relação pessoal com o caso. Durante a sessão, estão previstos 24 depoimentos, sendo sete de vítimas sobreviventes, 13 de testemunhas, além do interrogatório dos quatro réus, conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Vão ao 1º Salão do Júri na condição de réus os PMs: Marcus Vinícius Sousa da Costa, António José de Abreu Vidal Filho, Wellington Veras Chagas e Ideraldo Amâncio. Além deles, devem estar presentes advogados de defesa, representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE) na acusação; membros da Defensoria Pública do Ceará; a coordenadora geral de Combate à Tortura e Graves Violações aos Direitos humanos do Governo Federal, Fernanda Vieira de Oliveira; o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) e familiares das vítimas.

Até a noite dessa segunda-feira (19) não havia informações sobre a ordem na qual serão ouvidos os réus.

AS PRINCIPAIS ETAPAS DO JÚRI

Anúncio do processo/pregão

Chamada das testemunhas

Condução do réu ao plenário

Sorteio dos sete jurados

Oitiva das testemunhas (primeiro, as sobreviventes; depois as de acusação e em seguida as da defesa)

Interrogatório dos réus

Debates entre acusação e defesa

Votação

Sentença dos jurados

Leitura da sentença

Todos os três autos referentes à Chacina do Curió tramitam na 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que possui colegiado formado por três juízes para tratar do caso, sendo eles: Marcos Aurélio Marques Nogueira, presidente do colegiado e titular da 1ª Vara Júri; Adriana da Cruz Dantas (da 17ª Vara Criminal) e Sílvio Pinto Falcão Filho (da 1ª Vara Criminal).

10 MIL PÁGINAS Em sete anos e meio, este processo ultrapassou as 10 mil páginas

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, considera este "como o caso mais importante da Justiça criminal do Ceará".

"Ao longo de quase 8 anos os promotores criminais de Fortaleza têm se esforçado para levar o caso a julgamento. O MP formou grupo de promotores com grande experiência. Os promotores estão muito bem preparados para atuar nas sessões do Tribunal do Júri. O MP confia que os jurados os condenarão autores da Chacina do Curió"

EXPECTATIVA PARA O JÚRI

11 pessoas foram mortas na chacina. Dentre as vítimas está Álef Sousa Cavalcante, filho de Edna Souza. Para buscar Justiça pelo caso e com intenção de evitar novas mortes na periferia de Fortaleza, Edna foi uma das criadoras do coletivo 'Mães do Curió'. Já são quase oito anos de luta e com expectativa de punição aos acusados.

Nas vésperas do julgamento, o Diário do Nordeste conversou com Edna que disse sentir "uma grande emoção e tranquilidade" para este momento.

Edna Souza Mãe do Álef "Foram quase oito anos de busca, de luta, muito choro debaixo do chuveiro, muitas noites não dormidas. Chegar ao júri é ter confiança, eu estou confiante. Precisamos lutar para que não haja mais mortes dentro da periferia. É fazer Justiça e evitar novas mortes. É o maior julgamento da história do Ceará, principalmente porque traz como réus agentes da Segurança. Sempre fomos para a luta, nunca tivemos medo. A gente batalhou pra isso, pra esse momento. Essa segurança vem dos nossos filhos, é por eles, por causa deles que estamos nessa luta, que queremos o direito da periferia viver"

Familiares dos mortos devem se unir em vigília, em frente ao Fórum, a partir das 7h desta terça-feira (20) até o fim do primeiro júri.

AS VÍTIMAS MORTAS NA CHACINA

Álef Souza Cavalcante, 17 anos

Antônio Alisson Inácio Cardoso, 16 anos

Francisco Elenildo Pereira Chagas, 40 anos

Jardel Lima dos Santos, 17 anos

Jandson Alexandre de Sousa, 19 anos

José Gilvan Pinto Barbosa, 41 anos

Marcelo da Silva Mendes, 17 anos

Patrício João Pinho Leite, 16 anos

Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, 18 anos

Renayson Girão da Silva, 17 anos

Valmir Ferreira da Conceição, 37 anos.

Os advogados Abdias Carvalho, Roberto Duarte, Talvane Moura e Sandro Silva, que representam a defesa do policial militar Ideraldo Amancio, afirmam que ele foi "acusado injustamente de participar da chacina da Messejana". Segundo a defesa, "o único elemento mencionado nos autos contra o PMCE é uma imagem de um veículo semelhante ao seu, porém com placa adulterada e que estava distante do local dos crimes". Acreditamos na imparcialidade do sistema judiciário e confiamos que os fatos e a verdade prevalecerão. Amâncio é inocente!", afirmaram.

De acordo com o TJCE, "o espaço onde ocorrerá o julgamento possui 189 assentos permanentes. Para esta sessão, foram acrescentados 36 lugares, obedecendo aos critérios de segurança e acessibilidade, resultando, assim, em 225 vagas que devem ser preenchidas por familiares, advogados, estudantes, autoridades e público geral".

PRÓXIMOS JULGAMENTOS

Outros dois júris acerca da Chacina do Curió ainda devem acontecer neste ano. No dia 29 de agosto de 2023 mais oito acusados também irão a julgamento. A terceira sessão está prevista para 12 de setembro de 2023, quando "será a vez de todos os oito réus que integram o processo 3 irem a julgamento, em sessão que terá início às 9h, no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com previsão de 22 depoimentos, sendo sete de vítimas sobreviventes, sete de testemunhas e oito interrogatórios".

