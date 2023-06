'Chacina do Curió': sete anos após o crime, nesta terça (20) quatro PMs serão julgados pelas mortes

Mais de sete anos após uma das maiores chacinas do Ceará, a 'Chacina do Curió', agora, faltam horas para o que as famílias das vítimas acreditam que possa ser o 'início de se fazer Justiça'. Na manhã desta terça-feira (20), sentam nos bancos dos réus os quatro primeiros policiais acusados pelas mortes ocorridas em novembro de 2015.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a sessão está programada para começar às 9h, no 1º salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Em decisão proferida no último dia 6 de março, ficou decidido que nesta data vão a julgamento: Marcus Vinícius Sousa da Costa, António José de Abreu Vidal Filho, Wellington Veras Chagas e Ideraldo Amâncio.

Além do interrogatório dos 4 réus, o Colegiado de Juízes que atua no processo criminal determinou a oitiva de sete vítimas sobreviventes, quatro testemunhas arroladas pela acusação e nove testemunhas arroladas pela defesa.

O Diário do Nordeste acompanha o caso desde 2015, quando 11 pessoas foram assassinadas nas ruas da Grande Messejana

Para a sessão, o coletivo 'Mães do Curió' pediu ao governador do Ceará, Elmano de Freitas, reforço na segurança no entorno e dentro do fórum.

"Além deste primeiro júri, que estreia a série de julgamentos do caso que reúne, ao todo, 30 réus, outros 16 acusados estão previstos, até o momento, para irem a julgamento em duas outras sessões que devem ocorrer em agosto e em setembro, sendo oito em cada uma delas", disse o TJ.

CLAMOR POR JUSTIÇA

"Quem perde um filho com 17 anos, não tem mais esperança, mas a fé por Justiça move a gente". Em março deste ano, quando o primeiro júri foi agendado, Suderli de Lima renovou sua expectativa por 'Justiça'.

Legenda: Dia da reunião das 'Mães do Curió' com o governador do Ceará, Elmano de Freitas Foto: Emanoela Campelo de Melo

Ela não considera que a marcação da data do julgamento se trata de uma conquista, "sem a certeza que os acusados serão condenados".

Suderli de Lima mãe do Jardel Lima "Enquanto eles vivem, nossos filhos não tiveram direito de viver. Tiraram esse direito dos nossos filhos naquela noite. Inocentes pagaram com a vida, foram executados. Eu, como mãe, sinto que não é uma conquista. Para mim conquista seria meu filho vivo. Quem perde um filho com 17 anos, não tem mais esperança, mas tenho fé pela Justiça. É isso que move"

AS VÍTIMAS MORTAS NA CHACINA

Álef Souza Cavalcante, 17 anos

Antônio Alisson Inácio Cardoso, 16 anos

Francisco Elenildo Pereira Chagas, 40 anos

Jardel Lima dos Santos, 17 anos

Jandson Alexandre de Sousa, 19 anos

José Gilvan Pinto Barbosa, 41 anos

Marcelo da Silva Mendes, 17 anos

Patrício João Pinho Leite, 16 anos

Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, 18 anos

Renayson Girão da Silva, 17 anos

Valmir Ferreira da Conceição, 37 anos.

A Defensoria Pública do Ceará destaca que foi por conta da 'Chacina do Curió' que, em 2017, criou a Rede Acolhe, "programa focado em dar assistência a familiares de vítimas e vítimas sobreviventes de atos de violência no Ceará".

DECISÕES

O TJCE destaca que o caso é de alta complexidade pela quantidade de réus envolvidos (que no início somavam 44). Destes, 34 foram pronunciados.

"Do total de pronunciados, três tiveram o declínio de competência para a Vara de Auditoria Militar e um outro faleceu durante a tramitação. Restando, portanto, 30 acusados. O processo, que possui mais de 13 mil páginas, foi divido em três para dar maior agilidade ao julgamento", segundo o Tribunal.

Os advogados Abdias Carvalho, Roberto Duarte, Talvane Moura e Sandro Silva, que representam a defesa do policial militar Ideraldo Amancio, afirmam que ele foi "acusado injustamente de participar da chacina da Messejana". Segundo a defesa, "o único elemento mencionado nos autos contra o PMCE é uma imagem de um veículo semelhante ao seu, porém com placa adulterada e que estava distante do local dos crimes. Acreditamos na imparcialidade do sistema judiciário e confiamos que os fatos e a verdade prevalecerão. Amâncio é inocente!", afirmaram.

