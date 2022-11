Podcast 'Pauta Segura' aborda os 7 anos da 'Chacina do Curió' e novas investigações contra PMs

O Podcast 'Pauta Segura', do Diário do Nordeste, aborda, no quinto episódio, publicado nesta segunda-feira (28), os 7 anos da Chacina da Messejana (ou Chacina do Curió) e novas investigações abertas contra os policiais militares, após a matança.

Neste episódio, os editor de Segurança Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges detalham os bastidores da reportagem "De homicídio a furto, PMs réus por Chacina da Messejana são investigados por crimes após matança", publicada no DN, no último dia 11 de novembro.

Os PMs acusados de participarem da Chacina da Messejana, em 2015, voltaram à ativa e, anos depois, alguns deles passaram a ser investigados por outros crimes, como homicídio, furto e falsidade ideológica. A matança, que deixou 11 vítimas na Grande Messejana, em Fortaleza, completou 7 anos em 2022 e segue sem julgamento.

A reportagem também detalhou a situação dos processos criminais decorrentes da matança e a revolta dos familiares das vítimas, que continuam a pedir por Justiça.

