Operação policial captura 50 pessoas e apreende armas e drogas, em menos de 24h, no Ceará e em SP

As Forças de Segurança do Ceará prenderam 50 pessoas — sendo 33 capturas em flagrante e outras 17 pelo cumprimento de mandados de prisão — em menos de 24 horas, durante a Operação Integração Saturação Total. O trabalho, iniciado na noite de sexta-feira (16), se desenvolveu durante este sábado (17) no Ceará e em cidade de São Paulo. Além dos suspeitos, foram apreendidas nove armas de fogo e de 581 gramas de drogas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), a operação foi deflagrada em bairros de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Pindoretama, Icó, Camocim, Crato, Juazeiro do Norte e outros municípios do interior. As ações seguem indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à pasta estadual.

Entre os flagrantes, um adolescente de 15 anos foi apreendido em Icó. Outros aconteceram nos bairros da Capital, como Vicente Pinzón, Henrique Jorge, Barra do Ceará, Mondubim, Planalto Ayrton Senna. Foram registrados ainda flagrantes nos municípios de Camocim, Crato, Juazeiro do Norte e Paracuru.

Os mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de suspeitos pelos crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio, roubo, estupro de vulnerável, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por integração à organização criminosa. As prisões ocorreram nos bairros fortalezenses do Vicente Pinzón, Henrique Jorge, Aerolândia, Barra do Ceará e São João do Tauape. O município de Caucaia também contou com esse tipo de ação.

Ação em São Paulo

Fora do Ceará, também houve o cumprimento de mandados. No município de Óleo, no estado de São Paulo, um homem de 28 anos e uma mulher de 37 foram alvos de captura por serem acusados de homicídio doloso e por integrar organização criminosa.

Ambos eram investigados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As prisões contaram com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP).

Apreensão de drogas

As drogas apreendidas estavam com uma mulher de 28 anos, no Henrique Jorge, em Fortaleza. Segundo informou a SSPDS-CE, a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já as armas de fogo foram retiradas de circulação a partir de ações na capital e nos municípios de Crato e Juazeiro do Norte.

Além disso, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou 39 autos de infração de trânsito e a apreensão de um automóvel.

