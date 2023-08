Júri do segundo julgamento da Chacina do Curió é formado por sete homens

Os sete integrantes do júri popular responsável pela segunda etapa do julgamento da Chacina do Curió são homens. Todas as mulheres disponíveis para compor o colegiado foram recusadas pela defesa dos policiais militares ou impedidas — umas por já terem atuado no primeiro júri, outras por seguirem o perfil "Mães do Curió" nas redes sociais.

O novo julgamento teve início nesta terça-feira (29), no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, e deve ouvir 26 depoimentos: seis vítimas sobreviventes, 12 testemunhas de acusação e defesa e os oito réus, que são militares acusados de participar do massacre na Grande Messejana, em 2015.

Os quatro primeiros réus foram julgados e condenados há dois meses, com penas que somam mais de mil anos de prisão. À época, o julgamento teve seis dias de duração. A expectativa é de que esta segunda etapa, por ser mais complexa, dure entre dez e 12 dias.

Legenda: O segundo julgamento deve ser ainda mais longo que o primeiro, que durou seis dias Foto: Kid Jr.

Serão julgados os policiais:

Francinildo Jose da Silva Nascimento; Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes; Gerson Vitoriano Carvalho; José Haroldo Uchoa Gomes; Josiel Silveira Gomes; Ronaldo da Silva Lima; Thiago Aurélio de Souza Augusto; Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes.

Legenda: O júri popular é formado por sete integrantes Foto: J. Paulo Oliveira/TJCE

Veja como foi a escolha do júri

1 mulher (impedida, por já ter atuado no primeiro júri)

1 homem (recusado pela acusação)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (impedido, por já ter atuado no primeiro júri)

1 mulher (impedida, por seguir o perfil 'Mães do Curió')

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (dispensado porque terá aula)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

1 mulher (impedida, por já ter atuado no primeiro júri)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (impedido, por já ter atuado no primeiro júri)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (impedido, por já ter atuado no primeiro júri)

1 homem (impedido, por já ter atuado no primeiro júri)

1 homem (impedido, por já ter atuado no primeiro júri)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

1 homem (recusado pela acusação)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 mulher (impedida, por seguir o perfil 'Mães do Curió')

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (recusado pela defesa)

1 homem (recusado pela acusação)

1 homem (aceito por todos, mas dispensado por atestado médico)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

1 homem (aceito por todos, mas dispensado por motivo de saúde)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

1 homem (aceito por todos)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 mulher (recusada pela defesa)

1 homem (aceito por todos)

Entenda os passos da sessão

Iniciada quase às 10 horas da manhã desta terça-feira, a sessão contou, primeiro, com o sorteio dos jurados, todos eles sem relação pessoal com o caso. Concluído esse rito, serão chamadas as testemunhas, conduzidos os réus ao plenário e feitas as oitivas das testemunhas (primeiro as da acusação e, em seguida, as da defesa).

Depois, vêm os interrogatórios dos réus, debates entre acusação e defesa, votação, sentença dos jurados e leitura da sentença.